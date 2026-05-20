Ніяких "Саша": як правильно звертатися до Олександрів українською

Денис Подставной
Це поширене ім’я в українській має безліч варіантів

Багато українців, переходячи на рідну мову, спочатку у повсякденному житті можуть стикатися з низкою труднощів. Наприклад, хтось може просто не знати як красиво і правильно назвати ім’я свого друга українською.

"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, як правильно звертатися до Олександра. Як зазначає експерт, це поширене ім’я в українському має безліч варіантів.

Серед них:

  • Шурко;
  • Сашко;
  • Санько;
  • Олесик;
  • Олесько;
  • Лель;
  • Олелько;
  • Лесюта;
  • Лесько;
  • Лесик.

Що означає ім’я Олександр

Ім’я Олександр має багату історію та глибоке, потужне значення. Воно прийшло до нас із давньогрецької мови і складається з двох коренів:

  • "Alexo" (αλϵξω) — захищати, оберігати.
  • "Andros" (ανδρoς) — чоловік, людина.

У буквальному перекладі ім’я означає "захисник людей".

Головні риси та характер:

Історично це ім’я асоціюється із силою, лідерством та шляхетністю. Справжній класичний "бренд" серед імен, що несе у собі сильну енергетику.

