Ніяких "Саша": як правильно звертатися до Олександрів українською

Це поширене ім’я в українській має безліч варіантів

Багато українців, переходячи на рідну мову, спочатку у повсякденному житті можуть стикатися з низкою труднощів. Наприклад, хтось може просто не знати як красиво і правильно назвати ім’я свого друга українською.

"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, як правильно звертатися до Олександра. Як зазначає експерт, це поширене ім’я в українському має безліч варіантів.

Серед них:

Шурко;

Сашко;

Санько;

Олесик;

Олесько;

Лель;

Олелько;

Лесюта;

Лесько;

Лесик.

Що означає ім’я Олександр

Ім’я Олександр має багату історію та глибоке, потужне значення. Воно прийшло до нас із давньогрецької мови і складається з двох коренів:

"Alexo" (αλϵξω) — захищати, оберігати.

"Andros" (ανδρoς) — чоловік, людина.

У буквальному перекладі ім’я означає "захисник людей".

Головні риси та характер:

Історично це ім’я асоціюється із силою, лідерством та шляхетністю. Справжній класичний "бренд" серед імен, що несе у собі сильну енергетику.

