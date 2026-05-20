Ніяких "Саша": як правильно звертатися до Олександрів українською
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Це поширене ім’я в українській має безліч варіантів
Багато українців, переходячи на рідну мову, спочатку у повсякденному житті можуть стикатися з низкою труднощів. Наприклад, хтось може просто не знати як красиво і правильно назвати ім’я свого друга українською.
"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, як правильно звертатися до Олександра. Як зазначає експерт, це поширене ім’я в українському має безліч варіантів.
Серед них:
- Шурко;
- Сашко;
- Санько;
- Олесик;
- Олесько;
- Лель;
- Олелько;
- Лесюта;
- Лесько;
- Лесик.
Що означає ім’я Олександр
Ім’я Олександр має багату історію та глибоке, потужне значення. Воно прийшло до нас із давньогрецької мови і складається з двох коренів:
- "Alexo" (αλϵξω) — захищати, оберігати.
- "Andros" (ανδρoς) — чоловік, людина.
У буквальному перекладі ім’я означає "захисник людей".
Головні риси та характер:
Історично це ім’я асоціюється із силою, лідерством та шляхетністю. Справжній класичний "бренд" серед імен, що несе у собі сильну енергетику.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українською ласкаво назвати Катерину.