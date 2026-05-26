Забудьте про "Дімонів" та "Дімасиків": як українською звертатися до Дмитра правильно

Ім’я Дмитро дуже поширене в Україні. Однак багато наших співвітчизників можуть навіть не здогадуватися, наскільки багато гарних варіантів цього імені існує в рідній мові.

"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, як правильно звертатися до Дмитра українською. Експерт перерахував такі варіанти:

Димко;

Дмитрик;

Дмитро;

Дмитрочко;

Дмитрусь;

Дмитрунько;

Димчик;

Митько;

Митя;

Митюля;

Митюня;

Митрюха;

Митрюша

Що означає ім’я Дмитро

Ім’я Дмитро — сильне, популярне та глибоке ім’я, яке століттями не виходить із моди в Україні. Воно має шляхетне античне походження і тісно пов’язане із землею та природою.

Ім’я прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно походить від імені Деметріос, що буквально перекладається як "присвячений Деметрі" або "належить Деметрі".

Як відомо, Деметра в давньогрецькій міфології — це одна з найшанованіших богинь, покровителька землеробства, шлюбу та родючості, чиє ім’я перекладається як "Мати-Земля". Тому в ширшому розумінні ім’я Дмитро трактують як "землероб" або "син Землі".

Енергетика імені наділяє своїх володарів вольовим, але рвучким характером. Земна основа дає їм стабільність, а міфологічний зв’язок зі зміною пір року (символізм Деметри) – емоційність.

