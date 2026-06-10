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Не рахуйте гроші після заходу сонця: що категорично заборонено робити 10 червня, щоб не накликати злидні

Автор
Наталія Дума
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Підмітати в цей день заборонено
Підмітати в цей день заборонено. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У народі цей день вважали енергетично сильним, але підступним

Цієї середи, 10 червня, за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам'ять священномученика Тимотея, єпископа Пруського, а також святителя Іоана, митрополита Тобольського. Обидва святі прославилися відданістю вірі.

Святий Тимотей був єпископом міста Пруса в Малій Азії. За переказами, він мав дар зцілення і навернув до християнства чимало язичників. Під час правління імператора Юліана Відступника єпископа ув'язнили за проповідування християнства. Навіть у в'язниці він продовжував проповідувати, за що був страчений.

Також цього дня згадують святителя Іоана Тобольського — богослова, письменника та церковного діяча українського походження. Він народився у Ніжині, а пізніше став митрополитом Тобольським і всієї Сибіру. Святитель був відомий своєю освіченістю та духовними працями, а помер під час молитви.

Традиції та прикмети 10 червня

У народі цей день вважали вдалим для робіт у саду та на городі. Господині готували прості пісні страви, оскільки триває Петрів піст. Також було заведено допомагати нужденним і ділитися врожаєм чи їжею з сусідами.

  • багато роси зранку — літо буде врожайним;
  • бджоли літають низько над землею — незабаром піде дощ;
  • ясна та сонячна погода — буде теплий червень;
  • ввечері чути гучний спів жаб — найближчими днями очікується негода;
  • велика кількість павутиння у повітрі — буде сухе літо.
прикмети 10 червня
Гарна погода 10 червня - хороша прикмета. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 10 червня

  • позичати хліб, сіль і крупи — разом із продуктами можна віддати з дому достаток і добробут;
  • рахувати гроші після заходу сонця — це може призвести до непередбачених витрат і "витікання" достатку;
  • викидати залишки їжі — їх намагалися віддати птахам або худобі, оскільки марнотратство цього дня вважалося поганим знаком;
  • підмітати підлогу ввечері — разом зі сміттям можна "вимести" з дому щастя та добрі новини;
  • залишати порожні відра або посуд на видноті — це обіцяло період нестачі грошей або невдалих покупок.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2026 році відзначається День незалежності. Влітку в Україні відзначають чимало важливих подій.

Теги:
#Традиції #Заборони #Народні прикмети #Церковне свято