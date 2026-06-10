Не рахуйте гроші після заходу сонця: що категорично заборонено робити 10 червня, щоб не накликати злидні

У народі цей день вважали енергетично сильним, але підступним

Цієї середи, 10 червня, за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам'ять священномученика Тимотея, єпископа Пруського, а також святителя Іоана, митрополита Тобольського. Обидва святі прославилися відданістю вірі.

Святий Тимотей був єпископом міста Пруса в Малій Азії. За переказами, він мав дар зцілення і навернув до християнства чимало язичників. Під час правління імператора Юліана Відступника єпископа ув'язнили за проповідування християнства. Навіть у в'язниці він продовжував проповідувати, за що був страчений.

Також цього дня згадують святителя Іоана Тобольського — богослова, письменника та церковного діяча українського походження. Він народився у Ніжині, а пізніше став митрополитом Тобольським і всієї Сибіру. Святитель був відомий своєю освіченістю та духовними працями, а помер під час молитви.

Традиції та прикмети 10 червня

У народі цей день вважали вдалим для робіт у саду та на городі. Господині готували прості пісні страви, оскільки триває Петрів піст. Також було заведено допомагати нужденним і ділитися врожаєм чи їжею з сусідами.

багато роси зранку — літо буде врожайним;

бджоли літають низько над землею — незабаром піде дощ;

ясна та сонячна погода — буде теплий червень;

ввечері чути гучний спів жаб — найближчими днями очікується негода;

велика кількість павутиння у повітрі — буде сухе літо.

Гарна погода 10 червня - хороша прикмета. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 10 червня

позичати хліб, сіль і крупи — разом із продуктами можна віддати з дому достаток і добробут;

разом із продуктами можна віддати з дому достаток і добробут; рахувати гроші після заходу сонця — це може призвести до непередбачених витрат і "витікання" достатку;

це може призвести до непередбачених витрат і "витікання" достатку; викидати залишки їжі — їх намагалися віддати птахам або худобі, оскільки марнотратство цього дня вважалося поганим знаком;

їх намагалися віддати птахам або худобі, оскільки марнотратство цього дня вважалося поганим знаком; підмітати підлогу ввечері — разом зі сміттям можна "вимести" з дому щастя та добрі новини;

разом зі сміттям можна "вимести" з дому щастя та добрі новини; залишати порожні відра або посуд на видноті — це обіцяло період нестачі грошей або невдалих покупок.

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