Українська балістика, ППО та плани Путіна: головні заяви Зеленського з нового інтерв'ю

Глава держави поділився оцінками актуальної ситуації

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Президент України Володимир Зеленський зробив кілька важливих заяв. Він розповів про результати 40-денної операції проти Росії, терміни виробництва ракет до Patriot в Україні тощо.

"Телеграф" зібрав основні заяви глави держави з інтерв'ю телемарафону "Єдині новини". Розмова відбулася після зустрічі Зеленського із президентом Сербії Александром Вучичем у Сербії.

Росіяни стягнули під Москву три кола ППО

Росіяни оточили Москву системами ППО з різних частин РФ. Вони створили навколо своєї столиці три кола захисту.

"Але скільки б у тебе не було ППО, у будь-якому випадку ППО розряджається і все одно ми будемо знаходити технології, щоб їм відповідати, щоб вони це відчували", – додав президент.

Про результати 40-денної операції проти РФ

Президент задоволений результатами 40-денної операції впливу на Росію. Він "не радить" росіянам продовжувати удари по українській логістиці.

"Після того, як вони (росіяни – ред.) почали бити по нашій логістиці, ми знайшли іншу логістичну операцію і їм відповіли. Там вражаючі втрати – трильйон рублів… Це була дуже успішна операція українських сил … Я задоволений, безумовно. Логістичні наші відповіді – ми розуміємо, скільки вони втратили, у них великі проблеми … Я б не радив Росії продовжувати бити українську логістику, тому що ми чітко вивчили, що таке логістика Росії", — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Росія хоче залучити на війну 50 тисяч солдатів з КНДР

Росія планує залучити від 30 до 50 тисяч солдатів з КНДР, які вивчатимуть досвід війни з Україною. Це може стати загрозою для азійських держав і загострити ситуацію в Тихому океані.

На тлі цього Зеленський закликав Південну Корею надати Україні системи протиповітряної оборони. Україна, своєю чергою, готова співпрацювати з цією країною в напрямку дронових технологій. Президент зауважив, що Конституція Південної Кореї має обмеження щодо такої військової співпраці, однак дипломати обох країн уже обговорюють можливі варіанти.

Коли Україна почне виробництво ракет до Patriot

Насамперед це залежить від того, яку частину технологічного циклу вдасться локалізувати безпосередньо в Україні. Зазвичай США не передають одній державі виробництво ракети "від початку до кінця", виготовлення компонентів розподіляють між різними країнами.

Натомість Україна хоче отримати максимальну кількість виробничих елементів, щоб "не залежати від складного ланцюга постачання через кілька європейських держав" та скоротити бюрократичні ланки.

"Що стосується виробництва в Україні, термін буде залежати в більшості від партнерства. Що нам дадуть?" – наголосив він.

Українську балістичну ракету можуть застосувати вже восени

За словами президента, бойове застосування української балістичної ракети може відбутися восени цього року. Однак про масове застосування поки не йдеться.

"Щодо масового застосування я не можу сказати, тому що є речі, які залежать не від України. Це як балістика у руських – там є елементи з інших країн. Так і наша балістика – там мало, але там дещо є від інших країн. Я вірю, що буде позитивне застосування і буде результат. Але коли ми говоримо про масове застосування, ми повинні знати, що повинно бути постачання великої кількості таких елементів і від інших країн", — сказав Зеленський.

Якщо Путін знову вторгнеться, США воюватимуть за Україну

Після завершення війни Україна матиме сильні гарантії безпеки від США. Якщо Росія знову нападе, Америка буде воювати за Україну.

"Гарантії США, наші домовленості, це дуже сильні гарантії. В чому їх зміст? Гарантії Сполучених Штатів Америки буде мати Україна після закінчення війни. І це дуже важливий момент.А які це гарантії? Ми проговорювали деталі тощо. Але якщо Путін продовжить агресію, Америка вступиться воювати за нас, буде робити те саме, що зараз на Близькому Сході", — сказав Зеленський.

Про плани Путіна

Президент заявив, що Росія може посилити ракетні обстріли та кібертиск на Україну. Крім того, глава РФ Володимир Путін розглядає можливість масової мобілізації без її офіційного оголошення.

Зеленський додав, що для Путіна одним із ключових завдань залишається захоплення Донбасу, оскільки це могло б бути представлене всередині Росії як результат війни. Проте Україна не планує добровільно залишати свої території.

Раніше "Телеграф" розповідав про результати зустрічі Зеленського з Александром Вучичем. Лідери обговорили розвиток економічного співробітництва, євроінтеграцію та питання безпеки.