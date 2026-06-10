Не считайте деньги после заката: что категорически запрещено делать 10 июня, чтобы не навлечь нищету

В народе этот день называли Луна.

В эту среду, 10 июня, по новому церковному календарю православные верующие чтят память священномученика Тимотея, епископа Прусского, а также святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Оба святых прославились преданностью вере.

Святой Тимофей был епископом города Прусса в Малой Азии. По преданию, он имел дар исцеления и обратил в христианство немало язычников. Во время правления императора Юлиана Отступника епископа заключили в тюрьму за проповедование христианства. Даже в тюрьме он продолжал проповедовать, за что был казнен.

Также в этот день вспоминают святителя Иоанна Тобольского – богослова, писателя и церковного деятеля украинского происхождения. Он родился в Нежине, а позже стал митрополитом Тобольским и всей Сибирью. Святитель был известен своей образованностью и духовными трудами, а умер во время молитвы.

Традиции и приметы 10 июня

В народе этот день считался счастливым. Хозяйки готовили постные блюда, потому что продолжается Петров пост. Также было принято помогать нуждающимся и делиться урожаем или едой с соседями.

много росы утром – лето будет урожайным;

пчелы летают низко над землей – вскоре пойдет дождь;

ясная и солнечная погода – будет теплый июнь;

вечером слышно громкое пение лягушек — в ближайшие дни ожидается ненастье;

большое количество паутины в воздухе – будет сухое лето.

Хорошая погода 10 июня – хорошая примета. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 10 июня

одалживать хлеб, соль и крупы — вместе с продуктами можно отдать из дома достаток и благополучие;

вместе с продуктами можно отдать из дома достаток и благополучие; считать деньги после заката - это может привести к непредвиденным расходам и "утечке" достатка;

это может привести к непредвиденным расходам и "утечке" достатка; выбрасывать остатки пищи — их пытались отдать птицам или скоту, поскольку расточительство в этот день считалось плохим знаком;

их пытались отдать птицам или скоту, поскольку расточительство в этот день считалось плохим знаком; подметать пол вечером - вместе с мусором можно "вымести" из дома счастья и хорошие новости;

вместе с мусором можно "вымести" из дома счастья и хорошие новости; оставлять пустые ведра или посуду на виду – это обещало период нехватки денег или неудачных покупок.

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