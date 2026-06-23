Голанд блищить на ЧС-2026: як виглядає дівчина головного "вікінга" Мундіалю (фото)

Дівчина прилетіла на Мундіаль, щоб підтримати коханого

Форвард збірної Норвегії Ерлінг Голанд вважається однією з головних зірок чемпіонату світу з футболу-2026. Норвежець у двох матчах оформив 4 голи й відстає в гонці бомбардирів лише від Ліонеля Мессі (5 голів).

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"Телеграф" розповідає, що відомо про особисте життя футбольного "Вікінга". Голанд не одружений, але знаходиться у тривалих романтичних стосунках із норвежкою Ізабель Хаугсенг Йохансен.

Ізабель — колишня професійна футболістка, яка кинула спортивну кар’єру через втрату мотивації. Саме футбол звів їх разом, щоправда, не одразу. Відомо, що Голанд та Хаугсенг Йохансен познайомилися у футбольній академії норвезького "Брюне" з однойменного міста. Цікаво, що футболіст не пам’ятає, як спілкувався з Ізабель у дитинстві, а вона — навпаки. До речі, саме Ізабель зробила перший крок у їхніх стосунках – дівчина написала йому у соцмережах.

Ерлінг Голанд та Ізабель Хаугсенг Йохансен/Фото: instagram.com/isabellaa

За даними ЗМІ, пара почала зустрічатися у 2021 році. У грудні 2024 року у них народився первісток — син, публічно ім’я дитини сім’я не розголошувала. До речі, Ізабель та Ерлінг намагаються не афішувати своє особисте життя в соцмережах та уникають зайвої уваги ЗМІ. Дівчину часто можна побачити на трибунах, коли на полі грає її коханий. Так відбувається і на ЧС-2026.

Ерлінг Голанд та Ізабель Хаугсенг Йохансен на ЧС-2026/Фото: instagram.com/erling

Як виглядає Ізабель Хаугсенг Йохансен

Ізабель Хаугсенг Йохансен/Фото: instagram.com/isabellaa

Ізабель Хаугсенг Йохансен/Фото: instagram.com/isabellaa

Ізабель Хаугсенг Йохансен/Фото: instagram.com/isabellaa

Ізабель Хаугсенг Йохансен/Фото: instagram.com/isabellaa

Ізабель Хаугсенг Йохансен/Фото: instagram.com/isabellaa

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.