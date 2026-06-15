ЧС-2026: астрологічний прогноз на Мундіаль

Рік Вогняного коня обіцяє появу нової світової зірки

Згідно з китайським календарем 2026 рік відповідає Року Вогняного Коня. Він припав на головний спортивний турнір 4-річчя — чемпіонатом світу з футболу-2026 та замкнув цикл.

Що потрібно знати

Головний фаворит за китайським календарем — збірна Англії

Серед претендентів на титул Франція та Іспанія

Темні конячки турніру — Японія, Німеччина та Португалія

Штучний інтелект на запит "Телеграфа" припустив, хто стане чемпіоном світу у рік вогняної стихії. ChatGPT назвав кілька команд, які мають більше шансів на успіх у Рік Вогняного Коня.

Що символізує Вогняний Кінь у китайській астрології?

Згідно з китайськими традиціями, Кінь асоціюється з дією, постійним рухом та прагненням до нових викликів. Це знак, пов’язаний з людьми, які рідко сидять на місці й часто відомі своїм духом змагань.

Вогненна стихія додає емоційну інтенсивність, цілеспрямованість та схильність приймати важливі рішення без особливих вагань. Для астрологів ці поєднання часто збігаються з періодами високої соціальної активності та значними трансформаціями.

Його збіг з найважливішим турніром на планеті породжує інтерпретації, що говорять про сюрпризи, несподівані результати та моменти, здатні назавжди увійти в історію спорту.

Хто фаворит ЧС-2026 згідно з китайською астрологією?

Беззаперечним фаворитом змагань згідно з китайським календарем ChatGPT називає команду Англії. Річ у тім, що англійці перемагали на ЧС-1966, коли також був рік Вогняного Коня. Пройшов повний цикл — перемога англійців стала б гарною історією.

Іншими фаворитами ЧС-2026 у цьому контексті називаються команди Франції та Іспанії. Стихія Вогню – це молодість, талант, творчість та сміливість. Ці риси підходять футболістам обох збірних.

Також ШІ назвав ймовірних "темних конячок" ЧС-2026, які здатні здивувати будь-кого.

Португалія — харизма та талант, можливий несподіваний прорив.

Німеччина — дисципліна + нова енергія

Японія — символічно близька до східної традиції й може стати головним сюрпризом.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступні повний календар, розклад та відеоогляди всіх матчів турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру.