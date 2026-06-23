Шакіру силоміць поцілували на ЧС-2026: момент потрапив у прямий етер (відео)

Те, що здавалося грубістю, виявилося проявом любові

Зіркова колумбійська співачка Шакіра засвітилася на матчі чемпіонату світу з футболу-2026 Аргентина — Австрія. У пряму трансляцію гри потрапив дивний момент на трибунах, де молодий хлопець, здавалося, насильно намагається поцілувати виконавицю.

Що потрібно знати

Аргентина обіграла Австрію — 2:0

Шакіра прийшла на гру із синами

Син співачки незграбно поцілував маму, момент завірусився в мережі

Момент викликав обурення у багатьох, проте коли стало відомо, хто поцілував співачку, пристрасті вщухли. Як виявилося, це був син співачки Мілан, який вирішив поцілувати маму, побачивши себе у кадрі. Про це повідомляє "Телеграф".

🚨 WATCH: Shakira took a break from her tour to watch Argentina in Dallas with her sons... 🔥



Lionel Messi responded with a brace and a 2-0 win. 🇦🇷🐐pic.twitter.com/YMSfMRAnq0 — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 23, 2026

Шакіра знаходилася на трибунах у VIP-ложі разом із синами Міланом (народився 22 січня 2013 року) та Сашею (народився 29 січня 2015 року) від роману з відомим іспанським футболістом Жераром Піке. Пара розлучилася зі скандалом у 2022 році після зради футболіста. Після цього Шакіра забрала дітей із собою до Маямі (США).

Зазначимо, аргентинські уболівальники оваціями зустрічали появу Шакіри у кадрі, хоча вона не має відношення до їхньої збірної. Футбольні фанати обожнюють її за міжнародні хіти, присвячені чемпіонатам світу. До ЧС-2026 колумбійка презентувала пісню Dai Dai, яка стала одним із гімнів Мундіалю.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.