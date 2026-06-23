Холанд блистает на ЧМ-2026: как выглядит девушка главного "викинга" Мундиаля (фото)

Девушка прилетела на Мундиаль, чтобы поддержать любимого

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд по праву считается одной из главных звезд чемпионата мира по футболу-2026. Норвежец в двух матчах оформил 4 гола и отстает в гонке бомбардиров только от Лионеля Месси (5 голов).

Что нужно знать

Норвегия досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026

Холанд — лучший бомбардир норвежцев на турнире

Эрлинг несколько лет встречается с подругой детства

"Телеграф" рассказывает, что известно о личной жизни футбольного "Викинга". Холанд не женат, но состоит в длительных романтических отношениях с норвежкой Изабель Хаугсенг Йохансен.

Изабель — бывшая профессиональная футболистка, бросившая спортивную карьеру из-за потери мотивации. Именно футбол свел их вместе, правда, не сразу. Известно, что Холанд и Хаугсенг Йохансен познакомились в футбольной академии норвежского "Брюне" из одноименного города. Примечательно, что футболист не помнит, как общался с Изабель в детстве, а она — наоборот. К слову, именно Изабель сделала первый шаг в их отношениях — девушка написала ему в соцсетях.

Эрлинг Холанд и Изабель Хаугсенг Йохансен/Фото: instagram.com/isabellaa

По данным СМИ, пара начала встречаться в 2021 году. В декабре 2024 года у них родился первенец — сын, публично имя ребенка семья не разглашала. К слову, Изабель и Эрлинг стараются не афишировать свою личную жизнь в соцсетях и избегают излишнего внимания СМИ. Девушку часто можно заметить на трибунах, когда на поле играет ее любимый. Так происходит и на ЧМ-2026.

Эрлинг Холанд и Изабель Хаугсенг Йохансен на ЧМ-2026/Фото: instagram.com/erling

Как выглядит Изабель Хаугсенг Йохансен

Изабель Хаугсенг Йохансен/Фото: instagram.com/isabellaa

Изабель Хаугсенг Йохансен/Фото: instagram.com/isabellaa

Изабель Хаугсенг Йохансен/Фото: instagram.com/isabellaa

Изабель Хаугсенг Йохансен/Фото: instagram.com/isabellaa

Изабель Хаугсенг Йохансен/Фото: instagram.com/isabellaa

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.