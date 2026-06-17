Їх не роздають людям: касирка "АТБ" пояснила, куди діваються прострочені товари

Що з ними роблять і хто за це відповідає

Прострочені продукти в магазинах регулярно перевіряють працівники, щоб вони не потрапили на полиці та до покупців. За цим процесом стежать щодня, а товари з вичерпаним терміном придатності одразу прибирають з продажу.

Про те, як саме це відбувається, розповіла касирка "АТБ" у відповідь на запитання користувача на платформі Reddit.

За її словами, такі товари не продають і не залишають у залі — їх списують і утилізують. У кожному магазині є встановлений ліміт на списання продукції, і працівники мають дотримуватися цих норм. Якщо сума списаного товару перевищує дозволений рівень, адміністрація може вимагати пояснення та документальне підтвердження причин.

Таким чином, прострочені продукти просто вилучають із продажу, а процес їх списання контролюється фінансовими правилами магазину.

Відповідь касирки користувачу Reddit. Фото: Reddit

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у магазинах "АТБ" можна прискорити чергу. Касирка мережі поділилася кількома простими порадами, які допомагають зекономити час під час покупок і уникнути довгого очікування на касі.