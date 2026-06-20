Знижка, якої немає: хитрий трюк "АТБ", через який ви переплачуєте

Багато покупців скаржаться на цінники мережі, розібратися в них — завдання із зірочкою

Знижки та акції в "АТБ" дуже популярні серед українців, однак інколи через "хитрі" цінники можна дуже помилитися із ціною. Річ у тім, що на них вказують не лише ті акції, які діють зараз, але й анонсують майбутні.

"Телеграф" розповідає, як не переплутати чинні знижки з анонсом. Цінники в "АТБ" досить заплутані, якщо вказано кілька цін, легко помилитися.

Щоб цього не сталося, треба уважно дивитися на написи, а не лише на цифри. Якщо розібратися все одно не вдається (або людина банально не бачить, що надруковано дрібним, а інколи й розмитим шрифтом на помаранчевому тлі) треба звернутися до персоналу. Співробітники мережі роз'яснять, яка ціна актуальна.

Акціні цінники в АТБ

Отже, як відомо, акційні товари в "АТБ" мають помаранчеві цінники, на яких вказано знижку -15%, або більше. Побачивши це люди думають, що це актуальна ціна та беруть товар.

Проте поруч може бути примітка — "-15% лише з 25 вересня", як на фото. Такі цінники можуть з'явитися вже 21 числа, і всі дні до 25 числа товар продається за повною вартістю. Якщо не знати цього нюансу, легко можна вирішити, що акційна ціна вже діє.

Цінник з анонсом знижки

Що робити, якщо на касі виявилося, що товар коштує дорожче

Якщо ви не розібралися у хитросплетіннях цінників та на касі виявили, що товар дорожчий, треба з'ясувати причину у касира. Причини може бути дві — цінник дійсно неактуальний, або день знижки ще не наступив.

Якщо в торгівельному залі неактуальні цінники, клієнт має право наполягти на продажу за вказаною ціною. Якщо ж день знижки ще не настав, а ви не готові платити повну ціну, від товару можна відмовитися та повернутися за ним, коли діятиме акція.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи має право охорона "АТБ" вимагати показати вміст сумки чи рюкзака. Що робити в такому випадку.