Ця програма пральної машини вважається найгіршою: не економить, а розорює

Популярний режим прання робить прання дорожчим і псує техніку

Прийнято вважати, що програма короткого прання економить час і менше витрачає воду та електроенергію. Але на практиці швидкий цикл виявляється найневигіднішим режимом з усіх доступних. І справа не лише в якості прання.

Про це написали в The Westside Journal. Фахівці називають звичку запускати швидке прання однією з найпоширеніших і найдорожчих помилок.

Чому швидке прання — це не економія

Пральні машини розроблені так, щоб кожен стандартний цикл забезпечував оптимальний баланс температури, об’єму води та тривалості віджиму. Швидкий режим просто оминає більшість цих налаштувань. У результаті машина використовує більше води та електроенергії, а речі при цьому перуться гірше.

Є й ще один нюанс. Найчастіше швидкий цикл запускають саме тоді, коли потрібно випрати лише кілька речей. У такому разі барабан залишається наполовину порожнім. Пральна машина з маленьким, незбалансованим завантаженням працює з більшим навантаженням на двигун, при цьому витрата води на кожну випрану річ значно зростає.

Який режим обрати замість швидкого

Найкращою альтернативою вважається режим ECO. Він є практично в кожній сучасній пральній машині та розроблений саме для того, щоб мінімізувати витрати і води, і електроенергії одночасно.

Режим ECO працює інакше, ніж стандартні програми. Він знижує температуру прання та використовує вбудовані датчики, щоб визначити розмір завантаження і автоматично відрегулювати кількість необхідної води. Щоб компенсувати нижчу температуру, цикл триває довше — від 90 хвилин до трьох годин.

Пральна машина. Фото freepik.com

Як заощадити та продовжити життя прання

Вибір правильного циклу — лише частина рішення. Є кілька простих правил, які суттєво впливають на витрату ресурсів і стан техніки.

Запускати машину з напівпорожнім барабаном — означає марно витрачати воду й електроенергію. Намагайтеся наповнювати барабан близько до рекомендованого максимуму перед кожним циклом.

Надлишок порошку або гелю не робить одяг чистішим. Він створює зайву піну, змушує двигун працювати інтенсивніше й з часом руйнує ущільнення, засмічує фільтри та скорочує строк служби машини.

Занадто велика кількість ополіскувача залишає сліди на тканині та в барабані, знижує поглинання матеріалу і в перспективі створює проблеми з обслуговуванням техніки. Тут принцип "чим менше, тим краще" працює повною мірою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що класичні мотузки для білизни на балконі поступаються місцем портативним сушаркам, які займають менше місця і швидше висушують речі.