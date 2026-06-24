Кондиционер на 20 градусов летом — ошибка: вот какая температура работает лучше

Устанавливать низкую температуру в надежде охладить комнату быстрее — это путь не к прохладе, а к большому счету за электроэнергию

С наступлением летней жары многие первым делом хватаются за пульт от кондиционера и устанавливают температуру на 20 или 22 градуса. Кажется, что чем ниже цифра на экране, тем быстрее в комнате станет прохладно. Специалисты по климатической технике называют такой подход одним из самых распространенных заблуждений среди пользователей кондиционеров.

Об этом пишет Real Simple.

Какая температура считается оптимальной

Здесь мнения экспертов расходятся в зависимости от того, что важнее — комфорт или экономия. Специалисты по обслуживанию климатической техники в большинстве случаев советуют поддерживать температуру в диапазоне 23-24,5 °C. Этого достаточно, чтобы в доме было прохладно и сухо, а кондиционер не работал на пределе круглые сутки.

Если же на первом месте стоит экономия, ориентир другой. В таком случае рекомендуют устанавливать температуру 26 °C. Такая настройка ощутимо снижает потребление энергии, при этом в комнатах не так жарко.

Почему резкое понижение температуры не помогает в жару

Кондиционер устроен так, что заданная температура — это не "скорость охлаждения", а конечная цель, к которой устройство стремится. Если выставить 20 градусов вместо комфортных 24, прибор не начнет работать интенсивнее или быстрее гонять холодный воздух. Он просто будет работать дольше, пытаясь дотянуть температуру в комнате до низкой отметки.

Оптимально поддерживать в комнате температуру 23-26 °C. Фото сгенерировано ИИ

В результате растет не скорость охлаждения, а нагрузка на компрессор и счет за электричество.

Помимо чрезмерно низкой температуры, есть еще несколько распространенных привычек, из-за которых растет счет за кондиционер:

Постоянное перенастраивание температуры в течение дня. Каждое резкое понижение или повышение заставляет систему заново подстраиваться, что создает дополнительную нагрузку.

Каждое резкое понижение или повышение заставляет систему заново подстраиваться, что создает дополнительную нагрузку. Отсутствие штор и жалюзи. Значительная часть тепла попадает в комнату через окна, особенно если на них падает прямое солнце. Опущенные жалюзи в самые жаркие часы дня снижают нагрев помещения и облегчают работу кондиционера.

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