Літня спека: як захистити собаку від перегріву правильно та чого не можна робити

Кілька простих порад, які допоможуть "хвостику" почуватися добре

Літо — пора сонця, довгих прогулянок і активних ігор на свіжому повітрі. Але саме в цю пору року собаки найчастіше потерпають від перегріву. На відміну від людей, вони охолоджуються не через піт, а переважно через дихання, тому їм набагато важче впоратися з високими температурами.

"Телеграф" вирішив надати кілька порад, які допоможуть уникнути перегріву на прогулянці та зробити літо безпечним для вашого улюбленця.

1. Вибирайте правильний час для прогулянки

Найбезпечніші години для прогулянок — це ранок до 9:00 та вечір після 19:00, коли сонце вже не таке активне. Уникайте виходу на вулицю в обідню спеку, особливо якщо асфальт розжарений — він може обпекти не тільки лапи, а й посилити перегрів.

2. Слідкуйте за покриттям під лапами

Перед тим як вирушити на прогулянку, доторкніться до асфальту рукою. Якщо вам гаряче — значить, і собаці буде неприємно. Влітку краще гуляти по траві, тіні або в парках. Для додаткового захисту можна використовувати спеціальні черевички або захисний бальзам для лап.

3. Носіть із собою воду

Пляшка води для "хвостика" — обов’язковий атрибут літньої прогулянки. Пропонуйте воду під час зупинок і не забувайте про переносну миску. Деякі собаки також охоче п’ють із фонтанчиків у парках, але краще мати свою чисту воду.

4. Не змушуйте тварину до активності

Літні прогулянки — не час для інтенсивного бігу чи гри з апортом. Слідкуйте за поведінкою чотирилапого: якщо він уповільнюється, часто сідає або тяжко дихає — настав час повернутися додому. Найкраще в спеку — спокійна хода у тіні.

5. Використовуйте охолоджувальні аксесуари

На допомогу прийдуть охолоджувальні жилети, намордники з вентильованим дизайном, спеціальні килимки або навіть просто змочений у холодній воді рушник, покладений на спину собаки. Такі речі не замінюють обережності, але допоможуть полегшити прогулянку.

6. Звертайте увагу на сигнал тривоги

Якщо собака надто важко дихає, лежить і не хоче вставати, виділяє багато слини або його язик став темного кольору — це ознаки перегріву.

Автівки, охолоджувальні жилети та що робити, якщо перегрів вже стався: що каже ветеринар

"Щоб уберегти тварину у спеку потрібно слідкувати, щоб вона не перегрівалася, виходити рано зранку гуляти, пізніше ввечері гуляти, мати воду з собою постійно, не залишати тварину ні в якому разі прив'язаною на сонці й навіть на дві хвилини не залишати у вимкненій машині", – розповів в коментарі "Телеграфу" головний лікар ветеринарної клініки VET.ua Павло Люлько.

Він пояснив, що якщо собаку дуже потрібно залишити в машині, необхідно увімкнути кондиціонер. Спеціаліст уточнив, що таке обмеження не стосується Tesla, оскільки машини цієї марки мають спеціальний режим для збереження собаки від спеки.

На питання журналіста чи небезпечні охолоджувальні жилети, які нещодавно з'явилися у продажу, та чи не можуть вони призвести, наприклад до застуди, Люлько відповів, що вони цілком безпечні та корисні.

"Ці жилети дуже допомагають деяким породам у спеку уберегтися, просто треба їх використовувати згідно з інструкцією. І вони дуже добре допомагають боротися с перегрівом у тварин. Це дуже файний винахід", – сказав він.

Ветеринар також наголосив, що якщо перегрів вже стався, необхідно звернутися в ветклініку, але не завжди є така можливість. Тому потрібно вміти правильно охолодити тварину. Він зазначив, що це не просто намочити собаку, або закутати його в холодне простирадло – в першу чергу треба охолодити зони, де йде теплообмін: потилицю, пахову зону та пахви.

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