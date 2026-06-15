Один простий предмет на підвіконні допомагає пережити спеку: секрет жителів Іспанії

У розпал літньої спеки багато квартир перетворюються на справжні "теплові пастки".

Кондиціонер є не в кожному домі, а навіть там, де він встановлений, люди часто намагаються рідше його вмикати через високе споживання електроенергії або страх застудитися. Саме тому дедалі популярнішими стають прості способи охолодження помешкання без складної техніки.

Один із таких лайфхаків давно використовують мешканці Іспанії та Італії — країн, де літня спека є звичним явищем. Йдеться про звичайну пляшку або ємність із водою, яку ставлять на підвіконня чи біля вікна. Про це повідомляють на порталі "planeta".

Як працює цей спосіб

На перший погляд ідея здається дивною, але пояснення цілком логічне. Вода має високу теплоємність: вона нагрівається повільніше, ніж повітря або більшість поверхонь у кімнаті. Поглинаючи частину тепла, пляшка з водою допомагає трохи сповільнити нагрівання приміщення та зробити температуру стабільнішою протягом дня.

Важливо розуміти, що це не заміна кондиціонеру. Метод не охолодить кімнату на кілька градусів, але може дати відчутний ефект у поєднанні з іншими простими прийомами.

Що радять робити додатково

У країнах із жарким кліматом цей трюк зазвичай використовують разом із кількома іншими правилами:

Тримати ролети або штори закритими вдень. Особливо це стосується вікон на сонячному боці. Провітрювати квартиру ввечері та вночі. Коли температура на вулиці падає, свіже повітря допомагає охолодити кімнати. Створювати протяг. Відкриті вікна на протилежних сторонах квартири або вентилятор біля вікна допомагають швидше виводити гаряче повітря. Використовувати вологий рушник або лід перед вентилятором. Це підсилює відчуття прохолоди без значних витрат електроенергії.

Поєднання кількох простих методів часто дає кращий результат, ніж один "чарівний" лайфхак.

Чи варто спробувати

Пляшка з водою на підвіконні — це бюджетний і безпечний спосіб трохи полегшити спеку в квартирі. Він не потребує спеціальних пристроїв і може стати корисним доповненням до інших методів охолодження.

Особливо актуальним цей лайфхак може бути для невеликих квартир, де кімнати швидко нагріваються від сонця. Навіть якщо ефект буде не таким сильним, як від кондиціонера, багато людей відзначають, що в приміщенні стає комфортніше та легше дихати.

Іспанський спосіб із пляшкою води — не міф і не "магія", а просте використання властивостей води поглинати тепло. У поєднанні з провітрюванням, захистом від сонця та правильною циркуляцією повітря цей метод може допомогти пережити спеку комфортніше — навіть без кондиціонера.