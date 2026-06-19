Наскільки вентилятор вигідніший за кондиціонер: відповідь іспанського електрика

Різниця у споживанні електроенергії вражаюча

Іноді для комфортної температури в оселі зовсім не обов'язково вмикати кондиціонер. Особливо враховуючи, що цей пристрій є одним із найбільших споживачів електроенергії в будинку.

За словами іспанського електрика та експерта з енергетики Мануеля Амате, звичайний вентилятор може стати значно економнішим рішенням у спеку, пише nlc.

В ефірі телеканалу La Sexta він зазначив, що в багатьох випадках люди користуються кондиціонером без реальної потреби. Водночас якщо є можливість обійтися без нього, краще віддати перевагу вентилятору, який споживає приблизно вдесятеро менше електроенергії.

Експерт також звернув увагу на те, що багато людей встановлюють температуру кондиціонера на рівні 21-22 градусів, коли надворі близько 35 градусів тепла. Такий великий перепад не лише збільшує витрати на електроенергію, а й може провокувати головний біль, слабкість і навіть проблеми з дихальними шляхами.

За словами спеціаліста, для більшості людей комфортною є температура в межах 26-28 градусів. Крім того, кондиціонер ефективніше працює в автоматичному режимі, ніж при встановленні максимально низької температури.

Нагдаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як італійці охолоджують оселю у 35-градусну спеку простим способом.