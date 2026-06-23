Стояти в черзі доведеться менше, якщо зробити це: касирка "АТБ" розповіла, які товари викладати першими

Зверніть увагу, що можна зробити, аби скоріше вийти з магазину

У великій мережі супермаркетів "АТБ" працівники на касі просять викладати овочі та фрукти в першу чергу. На це є логічне пояснення.

Касирка мережі розповіла чому так. Вона відповіла на коментар на платформі Reddit.

Як стало відомо зі скриншоту, один із користувачів під ніком FORZi поцікавився, чому просять викладати овочі першими. Відповідь від співробітниці супермаркету виявилася доволі простою та прагматичною.

"Овочі та фрукти в АТБ пробивають на касі кодами, і якщо вони лежать в середині або в кінці, у нас збивається швидкість сканування, та й це не зручно", — писала вона.

Фото - штучний інтелект

Чому це важливо

Швидкість обслуговування: Касири працюють у високому темпі, скануючи штрих-коди товарів автоматично. Проте для вагових овочів та фруктів код потрібно вводити вручну. Коли такі продукти йдуть першими, працівник одразу "закриває" цей етап і далі швидко сканує решту купівель.

Касири працюють у високому темпі, скануючи штрих-коди товарів автоматично. Проте для вагових овочів та фруктів код потрібно вводити вручну. Коли такі продукти йдуть першими, працівник одразу "закриває" цей етап і далі швидко сканує решту купівель. Зручність: Переривання автоматичного процесу сканування посередині або наприкінці стрічки створює незручності та затримує чергу.

Тож наступного разу, викладаючи кошик на стрічку в АТБ, почніть із яблук чи картоплі — це значно збереже час і вам, і касиру, і людям за вами.

Раніше "Телеграф" писав, що касирка "АТБ" розповіла, що відбувається в магазині після зникнення товарів.