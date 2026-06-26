Штрафи на десятки тисяч гривень лише через воду з кондиціонерів: на кого чекає таке покарання

Перш за все, це стосується українців, що проживають за кордоном

Вода, яка капає з кондиціонера просто на тротуар, у деяких країнах може стати причиною серйозного штрафу. Такі правила діють у Румунії, де за неналежне відведення конденсату власникам житла загрожують санкції.

"Телеграф" розповість, чи існує подібна відповідальність в Україні та що варто знати громадянам, які проживають у сусідній країні.

Як пише румунське видання Realitatea, вода з кондиціонерів не повинна стікати на тротуари або проїжджу частину. Власники зовнішніх блоків мають забезпечити відведення конденсату таким чином, щоб він не створював незручностей для пішоходів і не пошкоджував громадське майно.

За порушення місцевих правил благоустрою можуть накладатися штрафи, які сягають кількох тисяч румунських леїв (близько 20 тисяч гривень).

Для українців ця інформація також актуальна. За різними оцінками, після початку повномасштабної війни в Румунії оселилися десятки тисяч громадян України, тому вони також повинні дотримуватися місцевого законодавства.

Чи можуть оштрафувати за це в Україні

В Україні аналогічної загальнодержавної норми немає. Жоден закон не встановлює окремого штрафу саме за те, що конденсат із кондиціонера капає на тротуар.

Водночас це не означає, що власники кондиціонерів повністю звільнені від відповідальності. Органи місцевого самоврядування мають право затверджувати власні правила благоустрою населених пунктів.

У деяких містах вони можуть містити вимоги щодо встановлення зовнішніх блоків кондиціонерів або відведення конденсату, а їх порушення може тягнути адміністративну відповідальність відповідно до місцевих нормативних актів.

Крім того, якщо вода з кондиціонера пошкодить чуже майно або завдасть шкоди людям, власник обладнання може нести цивільно-правову відповідальність і бути зобов'язаним відшкодувати збитки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому кондиціонер на 20 градусів влітку — помилка: ось яка температура працює краще.