Штрафы на десятки тысяч гривен лишь из-за воды из кондиционера: кого ждет такое наказание

Прежде всего, это касается украинцев, проживающих за границей

Вода, капающая с кондиционера прямо на тротуар, в некоторых странах может стать причиной серьезного штрафа. Такие правила действуют в Румынии, где за ненадлежащий отвод конденсата владельцам жилья грозят санкции.

"Телеграф" расскажет, существует ли подобная ответственность в Украине и что следует знать гражданам, проживающим в соседней стране.

Как пишет румынское издание Realitatea, вода из кондиционеров не должна стекать на тротуары или проезжую часть. Владельцы внешних блоков должны обеспечить отвод конденсата таким образом, чтобы он не создавал неудобств для пешеходов и не повреждал общественное имущество.

За нарушение местных правил благоустройства могут налагаться штрафы, достигающие нескольких тысяч румынских леев (около 20 тысяч гривен).

Для украинцев эта информация тоже актуальна. По разным оценкам, после начала полномасштабной войны в Румынии поселились десятки тысяч граждан Украины, поэтому они также должны соблюдать местное законодательство.

Могут ли оштрафовать за это в Украине

В Украине аналогичной общегосударственной нормы нет. Ни один закон не устанавливает отдельный штраф именно за то, что конденсат из кондиционера капает на тротуар.

В то же время, это не означает, что владельцы кондиционеров полностью освобождены от ответственности. Органы местного самоуправления имеют право утверждать собственные правила благоустройства населенных пунктов.

В некоторых городах они могут устанавливать требования по размещению внешних блоков кондиционеров или отводу конденсата, а их нарушение может влечь административную ответственность в соответствии с местными нормативными актами.

Кроме того, если вода из кондиционера повредит чужое имущество или причинит вред людям, владелец оборудования может нести гражданско-правовую ответственность и быть обязанным возместить ущерб.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему кондиционер на 20 градусов летом — ошибка: вот какая температура работает лучше.