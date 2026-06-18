Увімкнув музику — поплатився: які штрафи чекають на галасливих українців навіть вдень

Навіть удень надто гучний телевізор чи домашній кінотеатр можуть стати підставою для покарання

Багато українців знають правило про заборону шуміти з 22:00 до 8:00 і вважають, що в інший час можуть без обмежень голосно слухати музику чи дивитися телевізор. Однак це не так.

В Україні діють норми КУАП, які обмежують рівень шуму в житлових будинках не лише в нічний час, а й протягом дня. За порушення цих правил можна отримати штраф.

Згідно із законодавством та санітарними нормами, у житлових будинках удень рівень шуму не повинен перевищувати 55 децибелів, а безпосередньо в житлових кімнатах — 40 децибелів. Це можна порівняти з гучністю звичайної розмови двох людей на відстані метра або фоновим шумом у невеликому кафе.

Якщо сусіди поскаржаться на надмірний шум, на місце можуть викликати поліцію. У деяких випадках рівень шуму перевіряють за допомогою сертифікованого шумоміра. Також до перевірки може долучатися Держпродспоживслужба.

За перевищення встановлених норм передбачена відповідальність за статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для громадян штраф становить від 85 до 255 гривень. Якщо порушення вчинене повторно протягом року, сума зростає до 255-510 гривень, а також можуть конфіскувати звуковідтворювальну апаратуру.

Таким чином, "тихі години" з 22:00 до 8:00 є лише додатковим обмеженням. Вимоги щодо допустимого рівня шуму в житлових будинках діють цілодобово.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який штраф доведеться заплатити батькам, чия дитина прогулює школу.