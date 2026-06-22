Покинув машину на газоні і залишився без грошей: які штрафи загрожують водіям

В Україні такі порушення караються чималим штрафом

Чимало водіїв вважають, що залишити автомобіль на газоні на кілька хвилин — незначне порушення. Однак українське законодавство трактує такі дії інакше: паркування на газонах вважається порушенням правил благоустрою населених пунктів і за нього передбачена адміністративна відповідальність.

Докладніше про це розповість "Телеграф".

Відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів", на об'єктах благоустрою забороняється пошкоджувати або знищувати газони та інші елементи озеленення. До таких об'єктів належать парки, сквери, прибудинкові території та інші зелені зони. Паркування автомобіля на траві нерідко призводить до пошкодження газонного покриття, тому такі дії можуть кваліфікуватися як порушення правил благоустрою.

Покарання за такі порушення передбачене статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для громадян штраф становить від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 340 до 1360 гривень. Для посадових осіб та підприємців санкції значно суворіші — від 850 до 1700 гривень.

Фіксувати порушення та складати адміністративні протоколи можуть уповноважені представники органів місцевого самоврядування, муніципальної варти або поліції відповідно до наданих їм повноважень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про новий знак, за ігнорування якого водіям загрожує великий штраф.