Потрібно змінити одну річ: Марцінків розповів, коли Росія відчепиться від України

Чиновник упевнений, що законодавство робить недостатньо

Доти, доки українці не перейдуть повністю українською мовою, у них завжди будуть проблеми з Росією. Вона вже використовує мовне питання у своїй пропаганді.

Таку думку висловив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук. За його словами, припустимо, щоб люди, які все життя розмовляли мовою країни-агресора, продовжували нею говорити, проте їхніх дітей треба вже переучувати.

"Ворог завжди буде говорити: "А чим вони від нас відрізняються? Російською мовою говорять, Пушкіна читають до російської церкви ходять. Вони такі самі, один народ, тільки у них мізки промиті". Це дуже легко говорити і ворог так і каже", — сказав Марцінків.

За його словами, українське законодавство зараз робить недостатньо для українізації людей.

"Законодавство має з одного боку популяризувати, а з іншого — визначати сфери, де має бути виключно українська мова. Законодавство не повинно бути лише каральним органом, воно має стимулювати", — сказав мер.

Як повідомлялося раніше, навесні Марцінків ставив питання про те, чи можна бити дітей, якщо вони відмовляються говорити українською мовою.