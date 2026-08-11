"Просто так віддамо": українські фермери б'ють на сполох через тонни кавунів, які ніхто не купує

Найпершими достигають баштанні на півдні, фермери з інших регіонів виходять на ринок пізніше

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Кавуни рясно вродили на Черкащині, однак попри це фермери ризикують залишитися у збитках. Причина у падінні цін і обмаль гуртових покупців.

Як розповідає "Суспільне", фермер з Корсуня-Шевченківського Андрій Вертеба продає жовтий кавун за ціною 15 грн за кг, а червоний — по 11. Однак покупців дуже мало — за день купують 1-2 кавуни, а виростив фермер 50 тонн.

Кавуни на будь-який смак. Фото: "Суспільне Черкаси"

За його словами, затрати на один гектар поля склали понад 150 тисяч гривень. Кавуни фермер посадив майже на двох гектарах орендованої землі. Однак чоловік має великі сумніви, що зможе реалізувати продукцію та повернути витрачені кошти.

Фермер Андрій Вертеба. Фото: "Суспільне Черкаси"

Він самостійно продає свої кавуни на двох точках поблизу села. За його словами, знайти гуртового покупця не вдалося. До того ж — дуже велика конкуренція.

Річ у тім, що кавуни на Черкащині достигають пізніше, ніж у південних регіонах. Місцеві фермери вийшли на ринок, коли він уже був переповнений баштанними.

Кавуни вирощують не лише на півдні

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка розповів про успіхи з вирощування кавунів у кількох областях України. Цей напрямок активно розвивається останніми роками.

"У Київській області непогано розвиваються, у Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській — це області, які дуже активно розвиваються по кавунах за останніх п'ять — шість років", — каже він.

Як вибрати кавун. Інфографіка: "Телеграф"

Фермер готується роздавати кавуни задарма

Якщо кавуни не вдасться продати, за два тижні врожай зіпсується. За словами Андрія Вертеби, якщо він не знайде гуртових покупців, роздасть кавуни людям.

"Якщо буде погано сильно з ними, ми просто їх віддамо людям. Просто скажемо, що я тут, приїжджайте і забирайте собі додому. Хто який хоче. Просто так віддамо, бо шкода", — каже фермер.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати стиглий та солодкий кавун. На що звернути увагу при покупці — стукати недостатньо.