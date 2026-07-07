Кухонний жир зникає без зусиль: копійчані засоби, які працюють не гірше за хімію

Жировий наліт на кухонних поверхнях — одна з найпоширеніших проблем, із якою стикаються господарі.

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З часом він накопичується на плиті, витяжці, фасадах меблів, фартуху та стільниці, змішується з пилом і перетворюється на щільний шар, який важко відчистити звичайною губкою. Втім, ефективно впоратися із забрудненнями можна й без дорогих спеціалізованих засобів. У багатьох випадках достатньо простих компонентів, які вже є вдома. Про це інформує "Телеграф".

Одним із найпоширеніших способів вважається суміш оцту та нашатирного спирту. Не менш популярним є й мильний розчин із теплої води та господарського мила, до якого додають харчову або кальциновану соду чи сіль. Такі компоненти допомагають розм'якшити застарілий жир, завдяки чому його легше видалити без надмірних зусиль.

Якщо забруднення встигли в'їстися в поверхню, можна скористатися густою пастою з двох частин харчової соди та однієї частини рослинної олії. Суміш наносять на проблемну ділянку приблизно на 20 хвилин, після чого залишки жиру прибирають вологою губкою. За потреби процедуру повторюють.

Ще один простий домашній засіб готується зі склянки води, столової ложки оцту та такої ж кількості засобу для миття посуду. Після ретельного перемішування розчин наносять на забруднену поверхню за допомогою губки або серветки з мікрофібри, очищають жир і змивають залишки чистою водою.

Для скла, керамічної плитки та деяких пластикових поверхонь ефективним рішенням стане гаряча пара. Вона розм'якшує жировий наліт, після чого поверхню достатньо протерти вологою тканиною та витерти насухо. Цей спосіб вважається одним із найбезпечніших, адже не потребує використання агресивних хімічних засобів.

Не втрачає популярності й класичне поєднання оцту та харчової соди. Спочатку на забруднення наносять оцет, а зверху посипають содою. Під час реакції суміш руйнує жировий шар, що значно полегшує подальше очищення звичайною губкою.

Є й простий спосіб швидко очистити пластикові контейнери від залишків жиру. Для цього ємність потрібно наповнити теплою водою, додати кілька крапель засобу для миття посуду та покласти всередину кілька шматочків паперового рушника. Після цього контейнер щільно закривають і активно струшують близько хвилини.

Під час струшування паперові серветки разом із мильним розчином очищають внутрішні стінки контейнера, вбираючи жир навіть у важкодоступних місцях. Наприкінці достатньо вилити рідину та ретельно промити ємність чистою водою.