Як за хвилину відновити антипригарні властивості сковорідки: простий метод, який знали ще наші бабусі

З часом навіть якісні сковорідки починають втрачати свої початкові властивості: їжа прилипає, пригорає, а процес приготування стає менш комфортним.

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У багатьох випадках це сприймається як ознака того, що посуд більше не придатний до використання. Водночас фахівці з побутової кухонної техніки наголошують: у ряді ситуацій ситуацію можна покращити простим способом, який ґрунтується на старих кулінарних практиках. Про це повідомляє "Телеграф".

Експерти пояснюють, що так званий "бабусин метод" полягає у формуванні тонкої захисної плівки з олії, яка під дією високої температури полімеризується та створює природний антипригарний шар. Саме цей шар зменшує контакт продуктів із поверхнею сковорідки та допомагає запобігти прилипанню їжі під час приготування.

Водночас важливо враховувати стан посуду: якщо заводське покриття сильно пошкоджене, має глибокі подряпини або відшарування, повністю відновити його таким способом неможливо, і в такому випадку виробники зазвичай рекомендують заміну сковорідки.

Як працює метод відновлення

Перед початком процедури сковорідку ретельно очищають теплою водою з невеликою кількістю мийного засобу, щоб видалити залишки жиру та їжі. Після миття посуд необхідно повністю висушити або злегка прогріти на плиті, щоб уникнути вологи на поверхні.

Далі на внутрішню поверхню наносять невелику кількість рафінованої рослинної олії з високою температурою димлення. Найчастіше використовують соняшникову, ріпакову або арахісову олію. Її рівномірно розподіляють тонким шаром за допомогою паперового рушника, після чого надлишки обов’язково прибирають, щоб уникнути липкої поверхні.

Наступним етапом сковорідку нагрівають на середньому або трохи вищому за середній вогні приблизно одну хвилину. Під час нагрівання олія змінює структуру і формує тонку захисну плівку. Після появи легкого димку нагрівання припиняють, а посуд залишають до повного охолодження.

Коли сковорідка охолоне, її поверхню протирають сухою серветкою. Після цього вона готова до використання з оновленими антипригарними властивостями.

Для яких сковорідок підходить спосіб

Такий метод найефективніший для чавунних сковорідок, посуду з вуглецевої сталі та сталевих моделей без спеціального покриття. Саме ці матеріали здатні утримувати створену масляну плівку та поступово покращувати свої властивості.

Для тефлонових або керамічних поверхонь цей спосіб не відновлює заводське покриття, однак легке змащування може тимчасово зменшити прилипання продуктів під час приготування.

Як продовжити термін служби сковорідки

Фахівці радять дотримуватися базових правил догляду, які допомагають зберегти посуд у хорошому стані значно довше. Зокрема, не перегрівати порожню сковорідку, використовувати дерев’яні або силіконові лопатки, уникати різких перепадів температури під час миття та не застосовувати жорсткі металеві губки. Після очищення посуд завжди слід ретельно висушувати, щоб запобігти корозії та втраті робочих властивостей.