Липкий жир зникне за лічені хвилини: чим очистити ручки плити без дорогих засобів (відео)

Ручки кухонної плити — одна з тих деталей, які часто залишаються поза увагою під час прибирання.

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Здається, що достатньо протерти їх вологою губкою, однак з часом усередині механізму та у важкодоступних щілинах накопичуються жир, пил і залишки їжі. Через це ручки можуть почати погано повертатися або навіть заїдати. Як легко повернути їм чистоту без використання агресивної побутової хімії, показала авторка YouTube-каналу "Поради для дому". За її словами, впоратися із застарілим жиром допоможе простий засіб, який знайдеться практично на кожній кухні.

Перед очищенням ручки плити потрібно зняти. Для цього їх варто обережно потягнути на себе з невеликим зусиллям. Якщо деталі давно не очищалися, вони можуть зніматися складніше через накопичений жир. Водночас робити це потрібно обережно, адже всередині може бути пружина, яка здатна різко вискочити.

Для очищення знадобиться звичайний гірчичний порошок. Одну столову ложку засобу потрібно залити склянкою окропу та добре перемішати. У готовий розчин опускають ручки плити приблизно на 15–30 хвилин — залежно від того, наскільки сильне забруднення.

Після такого замочування жир стає м’якшим, а забруднення легко видаляються за допомогою старої зубної щітки. Для очищення дрібних щілин можна скористатися зубочисткою або дерев’яною паличкою — вони допоможуть дістатися місць, куди не проникає звичайна губка.

Не менш важливо очистити й поверхню плити навколо ручок. Спочатку її можна зволожити, нанести засіб для миття посуду та прибрати основний шар бруду. Якщо жиру накопичилося багато, допоможе компрес із паперових рушників, змочених у гірчичному розчині. Його достатньо залишити на кілька хвилин, після чого поверхню буде легше відмити.

Такий домашній спосіб може стати альтернативою дорогим засобам для чищення. Він допомагає позбутися липкого нальоту, повернути ручкам плити охайний вигляд і підтримувати кухонну техніку в чистоті без зайвих витрат.