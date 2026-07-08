Замість користі – розлад: 5 продуктів, які краще не їсти сирими

Не вся натуральна та корисна їжа є безпечною без термічної обробки

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Українці дедалі частіше намагаються харчуватися здорово, віддаючи перевагу свіжим продуктам без зайвої обробки. Проте не вся сира їжа однаково безпечна.

Деякі продукти без термічної обробки можуть містити бактерії, віруси або природні токсини, здатні спричинити серйозне харчове отруєння. Про це повідомляє видання NLC.

Квасоля, особливо червона, у сирому або недостатньо провареному вигляді містить токсин фітоаглютинін. Навіть невелика його кількість може викликати нудоту, блювання, сильний біль у животі та діарею. Перед приготуванням квасолю рекомендують замочувати, а потім добре проварювати.

Сира картопля містить соланін — природну токсичну речовину, концентрація якої особливо висока у позеленілих або пророслих бульбах. Така картопля може спричинити головний біль, нудоту, блювання та інші симптоми отруєння, тому її краще викинути.

Не кращий вибір для перекусу

Сире тісто. Небезпеку становить борошно, яке не проходить термічної обробки та може містити кишкову паличку (E. coli) або інші бактерії.

Яйця. Попри те, що ризик зараження сальмонелою через сирі яйця сьогодні нижчий, ніж кілька десятиліть тому, він повністю не зник. Особливо небажано вживати сирі яйця дітям, літнім людям, вагітним жінкам та людям зі зниженим імунітетом.

Непастеризоване молоко. Хоча його часто називають більш натуральним, саме пастеризація знищує небезпечні мікроорганізми. Сире молоко може містити лістерію, сальмонелу та інші патогени, тому людям із груп ризику рекомендують уникати його.

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