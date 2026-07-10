Чому в різних "АТБ" ціни на однакові товари відрізняються: відповідь мережі

Принципи ціноутворення в супермаркетах залежать від багатьох факторів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Покупці мережі супермаркетів "АТБ" нерідко стикаються із ситуацією, коли один і той самий товар у різних магазинах продається за різною ціною.

Щоб з'ясувати, чому так відбувається та чи існують обмеження щодо різниці у вартості, "Телеграф" звернувся до служби підтримки торговельної мережі.

На запитання, чому ціни на однакові товари можуть відрізнятися, оператор відповів, що на формування вартості впливає "багато різних факторів". Водночас конкретизувати, які саме чинники маються на увазі, у службі підтримки не змогли, порадивши ознайомитися із загальнодоступною інформацією про ціноутворення.

В мережі супермаркетів зазначили, що така ситуація є нормальною

Також "Телеграф" поцікавився, чи існує певна межа різниці у вартості одного й того самого товару. Наприклад, чи може ціна в різних магазинах відрізнятися лише на визначений відсоток.

У відповідь оператор повідомив, що не може проконсультувати з цього питання, але зазначив, що зазвичай в одному місті ціни на товари однакові, а різниця найчастіше виникає між магазинами, розташованими в різних містах.

Ймовірно, це може відбуватися через різницю у логістичних витратах, утриманні магазинів, локальних акцій, особливості попиту та часу проведення переоцінки товарів у різних магазинах.

Нагадаємо, як повідомляв раніше "Телеграф", касирка "АТБ" розповіла, чому з магазинів зникають улюблені товари, а замість світових брендів на полицях з'являється "Своя лінія".