У "АТБ" з'явився новий "сірий" магазин: чим відрізняється від "чорних" та "синіх"

Відкриття торгової точки відбулося 15 липня

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У мережі супермаркетів "АТБ" з’явився новий формат магазинів. Тепер до вже звичних "чорних", "синіх" та "зелених" маркетів додався ще один вид — "сірі".

Про це "Телеграфу" розповіли у техпідтримці компанії.

Новий вид "АТБ": що відомо

Йдеться про експериментальний магазин нового формату, який відкрився у Києві 15 липня на вул. Машинобудівна, 27.

Сіре АТБ. Фото — Труха Україна

Відмінності нового формату

Згідно з інформацією у відкритих джерелах, яку підтвердили співробітники мережі, у ньому будуть такі "фішки":

кава-поїнт;

свіжа випічка;

"гастрориночок";

піца;

хот-доги;

каси самообслуговування.

Головні відмінності від великих магазинів "АТБ" – менша торгова площа та нове колірне рішення: у дизайні переважають світло-сірі тони.

Основні відмінності між різними "АТБ"

"Сині" супермаркети — класичний "базовий" формат мережі, знайомий покупцям ще з нульових років;

Синє АТБ

"Чорним" притаманний ширший асортимент товарів — свіжа випічка, кавові апарати тощо. Різниця більше обумовлена не кольором, а тим, що нові "АТБ" займають більшу площу (важливо зазначити, що навіть "сині" "АТБ" реконструюють і переводять у новий формат, але в них не завжди вдається втиснути свіжу випічку чи кавову зону). Тобто "чорні" "АТБ" — це нова, більш просунута версія стандартних магазинів мережі.

Чорне АТБ

"Зелені" ж магазини "АТБ" Express (працюють у Дніпрі та Запоріжжі) спочатку мали нову концепцію — магазини біля будинку з низкою відмінностей від стандартних магазинів:

Зелене АТБ

наскрізні каси,

вперше тестувалися різні нові послуги, наприклад, свіже м’ясо, випічка та розливне пиво.

новий дизайн;

в "АТБ" Express встановлено холодильне та морозильне обладнання останнього покоління, новітню систему освітлення, утеплення, опалення та рекуперації енергії.

Планувалося, що тестування формату триватиме до кінця 2018 року. Однак, як можна бачити, "АТБ", ймовірно, так і не ухвалила остаточного рішення щодо масштабування, хоча повідомлялося, що експеримент показував позитивну динаміку.

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