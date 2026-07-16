Мінімум м'яса, шкіра і... Що насправді кладуть у дешеві курячі котлети за 70 гривень

Бюджетні напівфабрикати не часто можуть похвалитися якісним складом

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Заморожені котлети — один із найпопулярніших напівфабрикатів серед українців. Тим більше, що за упаковку вагою пів кілограма іноді просять лише 70 гривень. Проте така ціна означає, що основою продукту далеко не завжди є м'ясо.

"Телеграф" проаналізував склад курячих котлет "Повна Чаша" вартістю 70 грн за 500 грамів і з'ясував, за рахунок яких інгредієнтів виробнику вдається зробити продукт настільки доступним.

Скільки м'яса насправді у дешевих котлетах

На упаковці зазначено, що м'ясна сировина становить 50%. До неї входять:

курячий фарш — 36% ;

; куряча шкіра — решта м'ясної сировини.

Ось, з чого їх роблять

Тобто фактично лише трохи більше третини всієї упаковки припадає саме на куряче м'ясо. Іншу половину продукту складають вода, соєвий текстурат, панірувальні сухарі, цибуля, спеції та інші інгредієнти.

Для порівняння, у більш дорогих котлетах преміального сегмента виробники нерідко вказують 70–90% курячого філе або м'яса, а допоміжних компонентів використовують значно менше.

Наявність сої, шкіри чи підсилювачів смаку не означає, що продукт є небезпечним. Проте такий склад добре пояснює вартість цієї продукції.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", у мережі розгорівся скандал довкола відомої марки сиру, що продає свіжий, але запліснявілий продукт (фото).