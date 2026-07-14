Ще свіжий, а вже з пліснявою: в мережі розгортається скандал навколо відомого виробника молочної продукції (фото)

З'ясувалося, що це далеко не перший випадок

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Українка поскаржилася у Threads на кисломолочний сир торгової марки "Яготинський". За її словами, продукт виявився запліснявілим, хоча термін придатності ще не сплив.

Публікація швидко набрала десятки коментарів, в яких користувачі почали сперечатися, хто винен у цій ситуації — виробник чи магазин. Докладніше про це розповість "Телеграф".

Авторка допису опублікувала фотографії відкритої упаковки сиру, на яких видно ділянки з пліснявою.

Неприємна знахідка

У коментарях частина користувачів припустила, що причина могла бути не у виробництві, а в порушенні умов зберігання вже після доставки товару до магазину.

Люди звернули увагу, що кисломолочна продукція дуже чутлива до температурного режиму, а покупці або працівники торговельного залу можуть залишати її поза холодильником на тривалий час.

Думки розділилися

Втім, авторка відповіла, що вже отримувала повідомлення від інших людей, які купували сир із тієї ж партії. За її словами, це може свідчити про проблему, яка виникла ще до потрапляння товару на полиці магазину.

Інші користувачі також поділилися власним досвідом. Дехто написав, що раніше знаходив плісняву у сирі або дитячих сирках цього ж бренду, хоча упаковка була герметичною, а термін придатності залишався чинним.

Один із коментаторів повідомив, що виявив аналогічну проблему навіть у сулугуні "Яготинське", до завершення строку придатності якого залишався майже місяць.

Інші користувачі поділилися своїм досвідом

Попри те, що авторка допису й інші користувачі зробили позначку сторінки виробника під цим постом, наразі представники "Яготинського" не відреагували на скарги в мережі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як отримати гроші за зіпсовані продукти з нормальними строками — працівник "АТБ" розкрив таємницю.