Минимум мяса, кожа и... Что на самом деле кладут в дешевые куриные котлеты за 70 гривен

Бюджетные полуфабрикаты не часто могут похвастаться качественным составом

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Замороженные котлеты – один из самых популярных полуфабрикатов среди украинцев. Тем более что за упаковку весом полкилограмма иногда просят всего 70 гривен. Однако такая цена означает, что основой продукта далеко не всегда мясо.

"Телеграф" проанализировал состав куриных котлет Повна Чаша стоимостью 70 грн за 500 граммов и выяснил, за счет каких ингредиентов производителю удается сделать продукт столь доступным.

Сколько мяса действительно в дешевых котлетах

На упаковке отмечено, что мясное сырье составляет 50%. В него входят:

куриный фарш — 36% ;

; куриная кожа – остальное мясное сырье.

Вот, из чего их делают

То есть фактически чуть больше трети всей упаковки приходится именно на куриное мясо. Другую половину продукта составляют вода, соевый текстурат, панировочные сухари, лук, специи и другие ингредиенты.

Для сравнения, в более дорогих котлетах премиального сегмента производители нередко указывают 70–90% куриного филе или мяса, а вспомогательных компонентов используют гораздо меньше.

Наличие сои, кожи или усилителей вкуса не означает, что продукт опасен. Однако такой состав хорошо объясняет стоимость данной продукции.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", в сети разгорелся скандал вокруг известной марки сыра, продающей свежий, но заплесневелый продукт (фото).