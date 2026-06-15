Схоже на нашестя: в Україні ледь не щодня виявляють великих моторошних павуків з купою дитинчат на спині (фото)

Екологи пов'язують частіші зустрічі з цими павуками з потеплінням клімату, що сприяє виживанню членистоногих

Лише за останній тиждень в різних містах України вже тричі повідомляли про виявлення самок павуків-вовків. Фото з цими членистоногими публікували мешканці Рівненщини, Обухівщини, а тепер і Олександрівки Кіровоградської області.

На світлині, оприлюдненій телеграм-каналом "Труха Кропивницький" можна побачити павука, спина якого буквально вкрита маленькими павученятами. Автори допису зазначили, що це членистоноге спало у полуниці, а користувачі мережі порівняли побачене з кадрами фільму "Гаррі Поттер", де також з’являлися моторошні павуки-гіганти.

Їх бачать дедалі частіше

Втім, для павуків-вовків така поведінка є абсолютно природною. Після вилуплення малеча певний час подорожує на спині матері, де перебуває під її захистом. Це одна з небагатьох груп павуків, які демонструють настільки виражену турботу про потомство.

При цьому павуки-вовки – хижаки. Вони не плетуть ловчих сіток, а активно полюють на комах та інших дрібних безхребетних. Саме через таку манеру добування їжі вони й отримали свою назву.

У коментарях українці зауважили, що останнім часом цих створінь стали помічати дедалі частіше в різних містах країни. Дехто розповів, що бачив таких павуків у своєму дворі, на городі і навіть поблизу житлових будинків.

Втім, попри загрозливий зовнішній вигляд, ці членистоногі не вважаються небезпечними для людей. Укус можливий лише тоді, якщо павук наляканий і змушений захищатися.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", у Дніпрі помітили рідкісного жука, що має роги і лякає людей.