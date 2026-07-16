Тарантулы размером 30 мм живут в Украине: как они выглядят (фото)

Внешний вид этих членистоногих может поражать

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Многие украинцы считают тарантулов экзотическими пауками, которые можно встретить только в теплых странах. Однако в действительности они живут и в Украине.

Об этом "Телеграфу" рассказала арахнологиня, доктор философии и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук.

Южнорусский тарантул

По словам эксперта, крупнейшим представителем этой группы является южнорусский тарантул, но он далеко не единственный.

"Пауки-волки — это семья, содержащая представителей с размером тела от 4 до 30 мм. Кроме тарантула южнорусского, в Украине есть другие виды, хоть и уступающие размерам первого, но также не маленькие: тарантул лучистый (Hogna radiata) — 9–25 мм, тарантул из рода геоликоза (Geolycosa vultuosa) — 13–24 мм", — объяснила Анастасия Иосипчук.

Тарантул лучистый

Несмотря на свое название, эти пауки не гигантские. Даже самые украинские тарантулы имеют тело длиной до 3 сантиметров, хотя вместе с кавычками выглядят значительно больше.

Специалисты отмечают, что пауки-волки играют важную роль в природе, ведь охотятся на насекомых и других мелких беспозвоночных, помогая поддерживать естественный баланс. Человека они не преследуют и обычно стараются избегать контакта.

Тарантул из рода геоликоза

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", на Волыни заметили необычного хищника: он умеет ходить по воде и ловит рыбу.