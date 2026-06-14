Вміє ходити по воді та ловить рибу: на Волині помітили незвичайного хижака

Нападає на жаб та мальків, а укус як у бджоли

У Турійську на Волині на камеру потрапив незвичайний павук. Це членистоноге пересувається по воді та може видобути дрібну рибку або молоду жабу.

Відповідне фото опублікував Telegram-канал "Типовий Луцьк". Укуси павука досить болючі.

Йдеться про павука з роду Dolomedes, якого також називають мисливець облямований або сплавний павук. Він має характерні світлі смуги з боків головогруддя та черевця. При цьому їх забарвлення може змінюватись від світло-коричневого до майже чорного.

Павука з роду Dolomedes помітили у Волинській області

Хоча ці павуки є активними хижаками та можуть вкусити людину з метою самооборони, їх отрута зазвичай не становить серйозної небезпеки для здоров’я людини. Однак і приємного в цьому мало – наслідки його укусу нагадують симптоми укусу бджоли.

Павук Мисливець облямований. Інфографіка: "Телеграф"

Основу раціону мисливця облямованого складають: водомірки, комарі та їх личинки, бабки, жуки, що впали на воду, а також інші павуки. Тим часом великі види Dolomedes регулярно харчуються пуголовками, мальками риб, дрібними рибами довжиною кілька сантиметрів, молодими жабами, тритонами.

Сплавні павуки часто зустрічаються біля водойм, де полюють на комах та дрібних водних тварин, іноді пересуваючись поверхнею води. Зазвичай павук сидить на березі або на пливучої рослинності, торкаючись поверхні води передніми лапами.

Він уловлює коливання від руху здобичі, та стрімко кидається вперед. Рибу він хапає лапами, впорскує отруту і витягає на сушу чи листок рослини.

Павуків-вовків із десятками дитинчат на спині стали частіше помічати в Україні. Арахнологиня каже, що тарантули, як їх ще називають, можуть боляче вкусити.