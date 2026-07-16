Туалетний папір, соя чи м'ясо: що насправді ховається у вареній ковбасі з магазину

Чи справді у ковбасі вищого сорту стовідсоткове м'ясо?

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Раніше багато хто вважав, що у дешеву ковбасу можуть додавати навіть туалетний папір. Насправді ж головна проблема не в екзотичних добавках, а в різниці між державним стандартом і технічними умовами виробника.

Про це "Телеграфу" розповів в ексклюзивному коментарі маркетолог Володимир Поліщук.

Що насправді гарантує позначка "Вищий сорт"

За словами експерта, вищий сорт і ДСТУ — це не гарантія стовідсоткового м'яса в ковбасі, але гарантія того, що м'ясна складова зроблена з м'язової частини та м'язових волокон.

Решта складу — сіль, спеції, цукор, нітрит натрію та вода — визначається рецептурою. Саме ця рецептура й умови виробництва впливають на кінцевий смак продукту.

Як виробники законно економлять на складі

Маркетолог пояснив, що обійти закон виробники не можуть, але можуть легально економити на деяких моментах:

працювати з рівнем вологи, додаючи дозволені фосфати, які утримують воду;

використовувати м'ясо різної якості в межах однієї допустимої категорії.

"Соєвий ізолят, крохмаль, рослинні білки, ММО, — це все про ТУ, не ДСТУ. ДСТУ набагато жорсткіший, і там гарантовано, що складова є м'ясною, з м'язової частини, з м'язових волокон", — розповів Володимир Поліщук.

Деякі виробники паразитують на назвах легендарних продуктів

Чому "лікарська" не завжди лікарська

За словами маркетолога, найбільша різниця — між продукцією за ДСТУ і за ТУ. Технічні умови дозволяють виробникам значно більшу свободу у складі та назвах.

"Умовна "Лікарська легенда" — і все, "легенда" буде меншим написана, "лікарська" більшим, і вже сприймається людьми, що це "лікарська". По факту — ні", — зазначив експерт.

Він додав, що назва на упаковці може лише нагадувати відому рецептуру за ДСТУ, не маючи з нею нічого спільного.

Як обрати якісну ковбасу в магазині

Головна порада маркетолога — завжди читати склад на етикетці, а не орієнтуватися лише на назву продукту:

якщо на упаковці вказано ДСТУ і вищий сорт — це гарантія м'ясної основи;

позначка ТУ не означає, що продукт поганий, але вимагає уважного читання складу;

дві ковбаси навіть з однаковим маркуванням ДСТУ можуть відрізнятися смаком через різну рецептуру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, з чого насправді роблять нагетси за 75 грн, які їдять ваші діти.