Туалетний папір, соя чи м'ясо: що насправді ховається у вареній ковбасі з магазину
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Чи справді у ковбасі вищого сорту стовідсоткове м'ясо?
Раніше багато хто вважав, що у дешеву ковбасу можуть додавати навіть туалетний папір. Насправді ж головна проблема не в екзотичних добавках, а в різниці між державним стандартом і технічними умовами виробника.
Про це "Телеграфу" розповів в ексклюзивному коментарі маркетолог Володимир Поліщук.
Що насправді гарантує позначка "Вищий сорт"
За словами експерта, вищий сорт і ДСТУ — це не гарантія стовідсоткового м'яса в ковбасі, але гарантія того, що м'ясна складова зроблена з м'язової частини та м'язових волокон.
Решта складу — сіль, спеції, цукор, нітрит натрію та вода — визначається рецептурою. Саме ця рецептура й умови виробництва впливають на кінцевий смак продукту.
Як виробники законно економлять на складі
Маркетолог пояснив, що обійти закон виробники не можуть, але можуть легально економити на деяких моментах:
- працювати з рівнем вологи, додаючи дозволені фосфати, які утримують воду;
- використовувати м'ясо різної якості в межах однієї допустимої категорії.
"Соєвий ізолят, крохмаль, рослинні білки, ММО, — це все про ТУ, не ДСТУ. ДСТУ набагато жорсткіший, і там гарантовано, що складова є м'ясною, з м'язової частини, з м'язових волокон", — розповів Володимир Поліщук.
Чому "лікарська" не завжди лікарська
За словами маркетолога, найбільша різниця — між продукцією за ДСТУ і за ТУ. Технічні умови дозволяють виробникам значно більшу свободу у складі та назвах.
"Умовна "Лікарська легенда" — і все, "легенда" буде меншим написана, "лікарська" більшим, і вже сприймається людьми, що це "лікарська". По факту — ні", — зазначив експерт.
Він додав, що назва на упаковці може лише нагадувати відому рецептуру за ДСТУ, не маючи з нею нічого спільного.
Як обрати якісну ковбасу в магазині
Головна порада маркетолога — завжди читати склад на етикетці, а не орієнтуватися лише на назву продукту:
- якщо на упаковці вказано ДСТУ і вищий сорт — це гарантія м'ясної основи;
- позначка ТУ не означає, що продукт поганий, але вимагає уважного читання складу;
- дві ковбаси навіть з однаковим маркуванням ДСТУ можуть відрізнятися смаком через різну рецептуру.
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