Туалетная бумага, соя или мясо: что на самом деле прячется в вареной колбасе из магазина

Действительно ли в колбасе высшего сорта стопроцентное мясо?

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Раньше многие считали, что в дешевую колбасу могут добавлять даже туалетную бумагу. На самом же деле главная проблема не в экзотических добавках, а в разнице между государственным стандартом и техническими условиями производителя.

Об этом "Телеграфу" рассказал в эксклюзивном комментарии маркетолог Владимир Полищук.

Что действительно гарантирует отметка "Высший сорт"

По словам эксперта, высший сорт и ДСТУ – это не гарантия стопроцентного мяса в колбасе, но гарантия того, что мясная составляющая сделана из мышечной части и мышечных волокон.

Остальные составы — соль, специи, сахар, нитрит натрия и вода — определяется рецептурой. Именно эта рецептура и условия производства влияют на конечный вкус продукта.

Как производители законно экономят на складе

Маркетолог объяснил, что обойти закон производители не могут, но могут легально экономить на некоторых моментах:

работать с уровнем влаги, добавляя разрешенные фосфаты, удерживающие воду;

использовать мясо разного качества в пределах одной допустимой категории.

"Соевый изолят, крахмал, растительные белки, ММО, — это все о ТУ, не ДСТУ. ДСТУ гораздо жестче, и там гарантировано, что составляющая мясная, из мышечной части, из мышечных волокон", — рассказал Владимир Полищук.

Некоторые производители паразитируют на названиях легендарных продуктов

Почему "докторская" не всегда докторская

По словам маркетолога, самая большая разница — между продукцией по ГОСТу и по ТУ. Технические условия позволяют производителям значительно больше свободы в составе и названиях.

"Условная "Докторская легенда" — и все, "легенда" будет мельче написана, "докторская" крупнее, и уже воспринимается людьми, что это "докторская". По факту — нет", — отметил эксперт.

Он добавил, что название на упаковке может только напоминать известную рецептуру по ГОСТу, не имея с ней ничего общего.

Как выбрать качественную колбасу в магазине

Главный совет маркетолога – всегда читать состав на этикетке, а не ориентироваться только на название продукта:

если на упаковке указано ДСТУ и высший сорт – это гарантия мясного основания;

отметка ТУ не означает, что продукт плох, но требует внимательного чтения состава;

две колбасы даже с одинаковой маркировкой ДСТУ могут отличаться вкусом из-за разной рецептуры.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, из чего на самом деле делают нагетсы за 75 грн, которые едят ваши дети.