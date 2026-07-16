Туалетная бумага, соя или мясо: что на самом деле прячется в вареной колбасе из магазина
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Действительно ли в колбасе высшего сорта стопроцентное мясо?
Раньше многие считали, что в дешевую колбасу могут добавлять даже туалетную бумагу. На самом же деле главная проблема не в экзотических добавках, а в разнице между государственным стандартом и техническими условиями производителя.
Об этом "Телеграфу" рассказал в эксклюзивном комментарии маркетолог Владимир Полищук.
Что действительно гарантирует отметка "Высший сорт"
По словам эксперта, высший сорт и ДСТУ – это не гарантия стопроцентного мяса в колбасе, но гарантия того, что мясная составляющая сделана из мышечной части и мышечных волокон.
Остальные составы — соль, специи, сахар, нитрит натрия и вода — определяется рецептурой. Именно эта рецептура и условия производства влияют на конечный вкус продукта.
Как производители законно экономят на складе
Маркетолог объяснил, что обойти закон производители не могут, но могут легально экономить на некоторых моментах:
- работать с уровнем влаги, добавляя разрешенные фосфаты, удерживающие воду;
- использовать мясо разного качества в пределах одной допустимой категории.
"Соевый изолят, крахмал, растительные белки, ММО, — это все о ТУ, не ДСТУ. ДСТУ гораздо жестче, и там гарантировано, что составляющая мясная, из мышечной части, из мышечных волокон", — рассказал Владимир Полищук.
Почему "докторская" не всегда докторская
По словам маркетолога, самая большая разница — между продукцией по ГОСТу и по ТУ. Технические условия позволяют производителям значительно больше свободы в составе и названиях.
"Условная "Докторская легенда" — и все, "легенда" будет мельче написана, "докторская" крупнее, и уже воспринимается людьми, что это "докторская". По факту — нет", — отметил эксперт.
Он добавил, что название на упаковке может только напоминать известную рецептуру по ГОСТу, не имея с ней ничего общего.
Как выбрать качественную колбасу в магазине
Главный совет маркетолога – всегда читать состав на этикетке, а не ориентироваться только на название продукта:
- если на упаковке указано ДСТУ и высший сорт – это гарантия мясного основания;
- отметка ТУ не означает, что продукт плох, но требует внимательного чтения состава;
- две колбасы даже с одинаковой маркировкой ДСТУ могут отличаться вкусом из-за разной рецептуры.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, из чего на самом деле делают нагетсы за 75 грн, которые едят ваши дети.