"Красунчик". Як ексміністр Федоров виглядав у студентські роки - рідкісне фото
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Знайома ексміністра поділилася теплими спогадами про його юність
Задовго до роботи в уряді та керівництва Міністерством оборони Михайло Федоров був звичайним студентом, який брав участь в університетських проєктах. Саме таким його пригадала колишня знайома, опублікувавши архівне фото 2013 року.
Світлиною поділилася користувачка Threads, яка розповіла, що навчалася з Федоровим в одному університеті та перетиналася з ним під час студентських проєктів. За її словами, вона зберегла теплі спогади про майбутнього урядовця і спостерігала за його кар'єрним зростанням.
"Знаю Михайла Федорова ще зі студентських років. Ми вчились в одному університеті, перетинались на проєктах. Була дуже рада дізнатись, що він став Міністром. Спочатку Мінцифри, далі в обороні. Сподіваюсь, сюр закінчиться і людина зможе далі виконувати свою роботу. І бути там, де йому і місце. Фото з далекого 2013", – написала вона
На опублікованому знімку Федоров позує у темному піджаку, світло-блакитній сорочці та краватці. Судячи з фото, його зовнішність за останні роки не зазнала кардинальних змін, хоч і сьогодні він виглядає більш офіційно.
У коментарях під світлиною користувачки звернули увагу на зовнішність майбутнього урядовця. Вони зазначили, що Федоров ще у студентські роки мав привабливий вигляд:
- "Ох він і тоді був красавчиком",;
- "Він вже тоді красивим був";
- "Яке фото 😍".
Раніше "Телеграф" розповідав, що Януковича раптово згадали на тлі протестів за Федорова. На акції була "відсилка" до експрезидента.