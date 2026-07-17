"Поверніть Федоровича": Януковича раптово згадали на тлі протестів за Федорова

Інтернет згадав про колишнього президента на тлі актуального конфлікту

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Після акцій протесту з вимогою повернути ексміністра оборони Михайла Федорова у мережі з’явилося багато жартів. Одним із головних образів мемів несподівано став колишній президент України Віктор Федорович Янукович.

Головною фішкою мережевого гумору стала гра слів. На одному з фото, яке обговорюють у мережі, на табличці замість "Федорова" було написано "Федоровича верніть", роблячи відсилання на Януковича з огляду на його ім'я по батькові.

Популярний паблік GONI опублікував мем із класичним "протестуючим", який явно переплутав порядок денний.

Автори забезпечили картинку життєвим підписом: "Коли не дуже розібрався в контексті, але вписався в двіж".

Мем про Януковича/Goni

Ще одним хітом стала картинка, де Янукович із чашкою чаю задумливо дивиться на екран телевізора. По той бік йде сюжет новин про мітинг в одному з міст. Підпис до мему лаконічно говорить: "Або поверніть Федоровича…".

Мем про Януковича

Також один із користувачів створив жартівливе відео з табличкою з написом "Вірніт Федоровича".

До речі, у багатьох може виникнути логічне питання, чому на деяких табличках писали саме "вірніт", "вирніт", а не "поверніть". Річ у тому, що це посилання на відомого німецького дизайнера костюмів Франка Вільде, який підтримав протести українців проти звільнення Михайла Федорова. Він зробив фотографію в ліфті, одягнувшись у вишиванці та кепці з гербом України. В руках у нього була картонка із написом "Вирніт Федорова".

Франк Вільде. Фото: соцмережі

Для розуміння: після масових протестів Євромайдану, що тривали з кінця 2013 року, і кривавих зіткнень у Києві в лютому 2014 року тоді ще президент України Віктор Янукович втік з Києва, а потім переїхав до Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі українці жартують про протести з картонками. У центрі уваги також є несподіваний візит прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера.