Протести через Федорова не вщухають по всій Україні: люди обіцяють масштабні акції (фото)

Крім перегляду відставки, протестувальники озвучили ще кілька кадрових вимог

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Другий день поспіль в Україні тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Люди знову зібрались у Києві, Кременчуці, Луцьку, Полтаві, Миколаєві, Івано-Франківську. Анонсовані акції і в ряді інших міст, зокрема Одесі, Львові та Харкові.

Столичний протест триває на площі Івана Франка. Очікується, що ближче до вечора людей стане більше — найбільшу кількість обіцяють на 20:00. Протестувальники наголошують — рішення про відставку не було поясненне та його приймали без урахування думки суспільства. Окремо обурило учасників те, що Верховна Рада пішла на канікули до розв'язання ситуації.

Протест у Києві триває/ Фото: Київ24

Кияни також організували цікавий флешмоб у соцмережі "Тредс". Вони діляться квитками на громадський транспорт. Зауважимо, в столиці підвищили вартість проїзду і якщо не використати вже придбані поїздки до 15 вересня, вони конвертуються в гроші по старій ціні.

Флешмоб, де кияни діляться квитками на проїзд/ Скриншот

Що ж до інших міст України — то вимоги протестувальників не змінились. Зокрема, вони вимагають не тільки переглянути відставку Федорова, а й звільнити головнокомандувача Олександра Сирського і замінити його на Михайла Драпатого. Не задовольнило їх також призначення Віталія Кіма міністром у справі ветеранів.

Мітинг на підтримку Михайла Федорова у Миколаєві/ News.PN

Акція на підтримку Михайла Федорова в Полтаві/ Суспільне

Жителі Кременчука вийшли на протест через відставку міністра оборони/ Кременчцуький Телеграф

Учасники акції протесту в Івано-Франківську/ Суспільне

Акція проти відставки Михайла Федорова зібрала людей у різних регіонах України/ Суспільне. Івано-Франківськ

Протест проти відставки Михайла Федорова в центрі Луцька/ Суспільне

Раніше "Телеграф" розповів, що Федоров провів брифінг на якому розповів про те, що потрібно зробити для реформування армії та про конфлікт із Сирським.