Протести через Федорова не вщухають по всій Україні: люди обіцяють масштабні акції (фото)
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Крім перегляду відставки, протестувальники озвучили ще кілька кадрових вимог
Другий день поспіль в Україні тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Люди знову зібрались у Києві, Кременчуці, Луцьку, Полтаві, Миколаєві, Івано-Франківську. Анонсовані акції і в ряді інших міст, зокрема Одесі, Львові та Харкові.
Столичний протест триває на площі Івана Франка. Очікується, що ближче до вечора людей стане більше — найбільшу кількість обіцяють на 20:00. Протестувальники наголошують — рішення про відставку не було поясненне та його приймали без урахування думки суспільства. Окремо обурило учасників те, що Верховна Рада пішла на канікули до розв'язання ситуації.
Кияни також організували цікавий флешмоб у соцмережі "Тредс". Вони діляться квитками на громадський транспорт. Зауважимо, в столиці підвищили вартість проїзду і якщо не використати вже придбані поїздки до 15 вересня, вони конвертуються в гроші по старій ціні.
Що ж до інших міст України — то вимоги протестувальників не змінились. Зокрема, вони вимагають не тільки переглянути відставку Федорова, а й звільнити головнокомандувача Олександра Сирського і замінити його на Михайла Драпатого. Не задовольнило їх також призначення Віталія Кіма міністром у справі ветеранів.
Раніше "Телеграф" розповів, що Федоров провів брифінг на якому розповів про те, що потрібно зробити для реформування армії та про конфлікт із Сирським.