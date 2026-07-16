Залужний загадково мовчить про відставку Федорова: що за цим стоїть

Чи доречно зберігати нейтралітет?

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Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний невипадково не коментує політичний скандал із відставкою Михайла Федорова. Водночас, його реакції варто було б очікувати.

Про це "Телеграфу" розповіли українські політологи. Зазначимо, на відміну від багатьох українських політиків, активістів, лідерів громадської думки, Залужний поки що ніяк не оцінив відставку Федорова і можливе призначення міністром оборони ексглави МВС Ігоря Клименка.

Варто нагадати, що Залужний регулярно з’являється у соцопитуваннях про майбутні вибори і розглядається як потенційний суперник Володимира Зеленського.

Валерій Залужний

Політолог Ігор Рейтерович в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" висловив думку, що коментарі ексглавкому зараз мали б явний політичний підтекст і не принесли йому користі.

"Взагалі, це не його справа. Тому формально він правий. Посол вищий за колишнього військового. Тим більше, це внутрішня політика. Ну і така заява була б дуже політичною. Це явно не те, що зараз потрібно Залужному", — прокоментував він.

Ігор Рейтерович

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов у коментарі " Телеграфу " зазначив, що Залужний є важливою політичною фігурою і має висловлюватися з подібних питань.

"Треба розуміти, що Залужний – державний чиновник. Головним показником його протесту може бути демонстративна відставка. Але він – суспільно значуща фігура і має говорити про такі важливі події. Навіть якщо Федоров і є його електоральним опонентом", — наголосив він.

Олександр Леонов

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський розповів про подальшу долю Федорова та відреагував на протести.