"Красавчик". Как экс-министр Федоров выглядел в студенческие годы - редкое фото
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Знакомая экс-министра поделилась теплыми воспоминаниями о его юности
Задолго до работы в правительстве и руководстве Министерством обороны Михаил Федоров был обычным студентом, участвовавшим в университетских проектах. Именно так его вспомнила бывшая знакомая, опубликовав архивное фото 2013 года.
Фотографией поделилась пользовательница Threads, которая рассказала, что училась с Федоровым в одном университете и пересекалась с ним во время студенческих проектов. По ее словам, она сохранила тёплые воспоминания о будущем чиновнике и наблюдала за его карьерным ростом.
"Знаю Михаила Федорова еще со студенческих лет. Мы учились в одном университете, пересекались на проектах. Была очень рада узнать, что он стал Министром. Сначала Минцифры, дальше в обороне. Надеюсь, сюр закончится и человек сможет дальше выполнять свою работу. И быть там, где ему и место. Фото из далекого 2013", — написала она
На опубликованном снимке Федоров позирует в темном пиджаке, светло-голубой рубашке и галстуке. Судя по фото, его внешность за последние годы не претерпела кардинальных изменений, хотя и сегодня он выглядит более официально.
В комментариях под фотографией пользователь обратил внимание на внешность будущего чиновника. Они отметили, что Федоров еще в студенческие годы выглядел привлекательно:
- "Ох он и тогда был красавчиком" ,;
- "Он уже тогда красив был";
- "Какое фото 😍".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Януковича внезапно вспомнили на фоне протестов за Федорова. На акции была "отсылка" к экс-президенту.