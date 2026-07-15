Де кращі найдешевші сосиски — в "АТБ" чи "Сільпо"? Коти погодилися їсти лише одні з них

Обидва продукти мають низьку якість, проте виявилося, що не все так погано

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Хоча у наш час модно стежити за харчуванням та обирати здорові продукти, ціни не стоять на місці — і багатьом просто не по кишені дорогі ковбаси та м'ясо. Тому деякі споживачі так чи інакше звертають увагу на найдешевші позиції.

"Телеграф" вирішив взяти найдешевші сосиски з найбільших продуктових мереж України — "АТБ" та "Сільпо" — і перевірити, з чого вони зроблені та чи можна це їсти.

Сосиски з "АТБ" "Ранкові" потішили ціною, адже упаковка вагою 330 г обійшлася всього в 37,26 грн по акції. Але заради справедливості зауважимо: виробник "Ковбасний ряд" заявляє продукт як "вироби ковбасні варені фаршеві". Тобто технічно це навіть не сосиски.

Найдешевші сосиски в "Сільпо" — це "Ароматні" від "Ятрань", які коштують 56,49 грн за 435 г.

Як виглядають найдешевші сосиски з "АТБ" (зліва) та "Сільпо" (справа)

Почнемо зі складу. В продукті фаршевому з "АТБ" він відчутно гірший , оскільки на першому місці стоїть куряче м'ясо механічного обвалювання (тобто перетерті кістки, хрящі та залишки м'яса), після чого йде свинячий жир та шкіра. Але й сосиски з "Сільпо" недалеко пішли: хоча на першому місці в складі там куряче м'ясо, яловичина другого сорту та субпродукти, у них також є куряче м'ясо механічного обвалювання (те саме, що з кісток та хрящів). В обох продуктах багато солі, загущувачів, фосфатів та підсилювачів смаку.

Тепер до практики. Обидва види сосисок пружні, легко чистяться, але сосиски з "Сільпо" дещо темніші (ймовірно, через більшу кількість барвників) та сильніше пахнуть мокрим картоном.

Так вони виглядають без оболонки (зліва "АТБ", справа "Сільпо")

У процесі смаження обидва продукти поводяться приблизно однаково — швидко підгорають і липнуть до сковороди. Проте не "вибухають" і не розтікаються, як могло б бути, якби у складі було ще більше загусників та води.

Як виглядають найдешевші сосиски під час смаження (ліворуч на пательні з "АТБ", праворуч - з "Сільпо")

І головний тест — котячий. У мене є три коти, і всі троє з'їли фаршевий виріб з "АТБ". Без особливого ентузіазму, проте спробував кожен.

3/3 котів погодилися з'їсти найдешевші сосиски з "АТБ"

А от сосиски з "Сільпо" ніхто не став їсти. Один кіт нюхнув лише раз і відмовився більше підходити (навіть не вдалося його сфотографувати), інші ж ретельно понюхали і подивилися на мене як на ідіотку.

Найдешевші сосиски з "Сільпо" коти їсти не стали

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, яка вермішель швидкого приготування краща за складом — "Мівіна" чи Reeva.