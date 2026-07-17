Ви не впізнаєте це місце: як раніше виглядав центр Харкова

Павлівська площа зберігає багатовікову історію

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Павлівська площа розташована поруч з Університетською гіркою в центрі Харкова. Вона з’єднує площу Конституції із Сергіївською площею. Сьогодні це діловий центр міста із сучасними будівлями, магазинами та потоком машин, але так було не завжди.

"Телеграф" пропонує згадати, який вигляд мала Павлівська площа до появи сучасних будівель. Архівне фото опублікували у Facebook-спільноті "Харків це наша любов".

Площа з’явилася на початку другої половини XVII століття. Довгий час вона називалася Народною або Торговою. Тут розташовувався ринок, проходили щорічні Покровський і Успенський ярмарки, на яких збиралися купці та покупці з усієї округи.

Жодна споруда не збереглася до нашого часу, крім університетської будівлі у верхньому кутку

Наприкінці XVIII — на початку XIX століття площу називали Лобною. До 1830 року тут проводилися публічні покарання, що відображало суворі порядки того часу. Поруч знаходилися поштовий двір, верстовий стовп і лобне місце.

У XIX столітті площу почали активно забудовувати. На ній з’явилися одно- та двоповерхові будинки, переважно торговельного призначення. Вулиці навколо залишалися немощеними, рух складався з кінних возів і екіпажів.

Павлівська площа у 1981 році. Фото: Instagram/city.kharkiv

Свою сучасну назву площа отримала завдяки купцю Павлову. Наприкінці 1830-х років він збудував тут кам’яний магазин і зайнявся виробництвом солодощів — цукерок і пряників. З часом це місце стало асоціюватися з його ім’ям, і площу почали називати Павлівською. Пізніше в будівлі Павлова розміщувався Малий театр (у 1868–1874 роках).

На початку XX століття площа стала не лише торговим, а й суспільно-політичним центром. У роки революцій 1905–1917 тут проходили масові зібрання та антимонархічні мітинги. Уже за радянських часів, 25 січня 1919 року, площу перейменували на честь Рози Люксембург. У роки німецької окупації (1942–1943) їй повернули назву Павлівська. Після звільнення міста у 1943 році площа знову стала носити ім’я Рози Люксембург. Остаточно назва Павлівської площі повернулася лише 20 листопада 2013 року за рішенням Харківської міської ради.

Павлівська площа, 2020 рік. Фото: Sergiy Bobok/Wikipedia

Нагадаємо, "Телеграф" також розповідав, як раніше виглядала площа Конституції у Харкові.