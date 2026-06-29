Колись вражав декором, але став простішим: як раніше виглядав будинок Корецького в Дніпрі

Старі фотографії дозволяють побачити, якою була ця будівля у свої найкращі роки

На вулиці Воскресенській у Дніпрі стоїть будівля, яка більше століття тому вражала містян. Чотири поверхи з мансардою були для початку XX століття справжнім досягненням. Будинок Корецького досі залишається однією з найвпізнаваніших споруд архітектора Дітріха Тіссена та пам’яткою архітектури місцевого значення.

Про зовнішній вигляд будівлі, її історію та трансформації у Facebook-спільноті "Катеринослав-Дніпропетровськ. Історія міста" написав Сергій Булавенко. За його словами, будинок був практично хмарочосом для свого часу. Таких масштабних і при цьому настільки декоративних споруд у місті було небагато.

Будинок Корецького та будівля філармонії у Дніпрі, 1930-ті роки

Прибутковий будинок купця Корецького був збудований на початку XX століття на вулиці Воскресенській, 8 (у різні роки називалася Проточна, Клубна та Леніна). Автором проєкту став архітектор Тіссен, і для свого часу будинок вийшов справді нестандартним. Головний фасад будівлі виконали в рідкій для міста стилізації під "стиль Людовіків" — з пишним декором, фронтонами складної форми та баштовими завершеннями.

Спочатку тут працював готель у стилі еклектики. Шляхетний фасад з ліпниною та різьбленими деталями вирізняв будівлю серед сусідніх споруд. Будинок Корецького разом із будівлями Громадського зібрання (Воскресенська, 10) та театру-клубу при Громадському зібранні (Воскресенська, 6) становили практично зразковий архітектурний квартал Катеринослава початку XX століття.

Будинок Корецького у різні роки існування. Колаж Facebook/Сергій Булавенко

У різні роки в будинку Корецького працювали банки, контори та офіси іноземних компаній. А у 1920-х роках у будівлі з’явилася зовсім нова функція: саме тут відкрили першу міжміську автобусну станцію, яка на довгі роки стала важливим транспортним вузлом для міста та області.

Як і багато інших будівель, будинок Корецького пережив бурхливі події XX століття — революцію, зміну влади та Другу світову війну. Але саме повоєнна реконструкція найбільше змінила його зовнішній вигляд. Під час робіт значну частину декоративних елементів прибрали, фасад спростили, а будівля втратила архітектурну виразність, якою відзначалася спочатку.

Будинок Корецького у 2021 році. Фото Facebook/Олена Присягіна

Сьогодні будинок не так схожий на той проєкт, який колись задумав Тіссен. Тим не менш будівля залишається пам’яткою архітектури місцевого значення.

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