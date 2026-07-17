Вы не узнаете это место: как раньше выглядел центр Харькова

Павловская площадь хранит многовековую историю

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Павловская площадь расположена рядом с Университетской горкой в центре Харькова. Она соединяет площадь Конституции с Сергиевской площадью. Сегодня это деловой центр города с современными зданиями, магазинами и потоком машин, но так было не всегда.

"Телеграф" предлагает вспомнить, как выглядела Павловская площадь до появления современных зданий. Архивное фото опубликовали в Facebook-сообществе "Харків це наша любов".

Площадь появилась в начале второй половины XVII века. Долгое время она называлась Народной или Торговой. Здесь располагался рынок, проходили ежегодные Покровская и Успенская ярмарки, на которых собирались купцы и покупатели со всей округи.

Ни одно сооружение не сохранилось до нашего времени, кроме университетского здания в верхнем углу

В конце XVIII — начале XIX века площадь называли Лобной. До 1830 года здесь проводились публичные наказания, что отражало суровые порядки того времени. Рядом находились почтовый двор, верстовой столб и лобное место.

В XIX веке площадь начали активно застраивать. На ней появились одно- и двухэтажные дома, в основном торгового назначения. Улицы вокруг оставались немощёными, движение состояло из конных повозок и экипажей.

Павловская площадь в 1981 году. Фото: Instagram/city.kharkiv

Свое современное название площадь получила благодаря купцу Павлову. В конце 1830-х годов он построил здесь каменный магазин и занялся производством сладостей — конфет и пряников. Со временем это место стало ассоциироваться с его именем, и площадь начали называть Павловской. Позже в здании Павлова размещался Малый театр (в 1868–1874 годах).

В начале XX века площадь стала не только торговым, но и общественно-политическим центром. В годы революций 1905–1917 здесь проходили массовые собрания и антимонархические митинги. Уже в советское время, 25 января 1919 года, площадь переименовали в честь Розы Люксембург. В годы немецкой оккупации (1942–1943) ей вернули название Павловская. После освобождения города в 1943 году площадь снова стала носить имя Розы Люксембург. Окончательно имя Павловской площади вернулось только 20 ноября 2013 года по решению Харьковского городского совета.

Павловская площадь, 2020 год. Фото: Sergiy Bobok/Wikipedia

Напомним, "Телеграф" также рассказывал, как раньше выглядела площадь Конституции в Харькове.