Вы не узнаете это место: как раньше выглядел центр Харькова
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Павловская площадь хранит многовековую историю
Павловская площадь расположена рядом с Университетской горкой в центре Харькова. Она соединяет площадь Конституции с Сергиевской площадью. Сегодня это деловой центр города с современными зданиями, магазинами и потоком машин, но так было не всегда.
"Телеграф" предлагает вспомнить, как выглядела Павловская площадь до появления современных зданий. Архивное фото опубликовали в Facebook-сообществе "Харків це наша любов".
Площадь появилась в начале второй половины XVII века. Долгое время она называлась Народной или Торговой. Здесь располагался рынок, проходили ежегодные Покровская и Успенская ярмарки, на которых собирались купцы и покупатели со всей округи.
В конце XVIII — начале XIX века площадь называли Лобной. До 1830 года здесь проводились публичные наказания, что отражало суровые порядки того времени. Рядом находились почтовый двор, верстовой столб и лобное место.
В XIX веке площадь начали активно застраивать. На ней появились одно- и двухэтажные дома, в основном торгового назначения. Улицы вокруг оставались немощёными, движение состояло из конных повозок и экипажей.
Свое современное название площадь получила благодаря купцу Павлову. В конце 1830-х годов он построил здесь каменный магазин и занялся производством сладостей — конфет и пряников. Со временем это место стало ассоциироваться с его именем, и площадь начали называть Павловской. Позже в здании Павлова размещался Малый театр (в 1868–1874 годах).
В начале XX века площадь стала не только торговым, но и общественно-политическим центром. В годы революций 1905–1917 здесь проходили массовые собрания и антимонархические митинги. Уже в советское время, 25 января 1919 года, площадь переименовали в честь Розы Люксембург. В годы немецкой оккупации (1942–1943) ей вернули название Павловская. После освобождения города в 1943 году площадь снова стала носить имя Розы Люксембург. Окончательно имя Павловской площади вернулось только 20 ноября 2013 года по решению Харьковского городского совета.
Напомним, "Телеграф" также рассказывал, как раньше выглядела площадь Конституции в Харькове.