Не хитрость Roshen: почему в магазинах не купишь конфеты без фирменного пакетика

Украинку озадачило неожиданное условие

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Украинка возмутилась из-за того, что в Roshen ей не продали конфеты без пакетика. Девушка не поняла ответ продавца.

Свою историю Соня Калитвинцева рассказала в Threads. На самом деле, лишних денег с нее не взяли.

"А кто-то может дать нормальный аргумент, почему мне в Roshen не разрешили покупку без пакетика? Мне сказали "потому что вес без пакета неправильный" и я до сих пор не могу расслышать этот ответ ценой в 56 копеек", – написала она.

Дело в том, что на всех весах притарован пакетик, а если класть конфеты без него, то получается меньший вес, чем на самом деле. Таровка нужна, чтобы покупатель платил только за конфеты, а не за вес упаковки.

Для этого массу пустого пакетика учитывают в настройках весов, и при взвешивании она автоматически вычитается из общей массы. Именно так работает функция тары на торговых весах.

Если же положить конфеты без пакета, но оставить эту настройку, весы все равно отнимут его массу. Условно если конфеты весят 200 граммов, а в настройках учтен пакет массой 2 грамма, прибор покажет 198 граммов.

Напомним, в середине осени Roshen представил четыре новых вида конфет, которые подготовил к новогодним праздникам. Среди новинок – сладости с шоколадной, арахисовой, клубничной и карамельно-ореховой начинками.