Roshen випустив спеціальні святкові цукерки: які вони на смак та скільки коштують

Які новинки зʼявилися з-поміж солодощів

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Кондитерській дім Roshen оновив асортимент цукерок з нагоди Геловіна, що наближається. Відомо, що популярна карамель отримала нову святкову упаковку, а желейні глазуровані ведмедики – ще й новий смак.

Фото оновлених ласощів зробила кореспондентка "Телеграфу" на Дніпропетровщині.

Прозора карамель Bim-Bom у формі кульки з фруктово-ягідною начинкою, що складається зі смаків груші, суниці, ананасу і тутті-фрутті у святковій упаковці вартує 13,94 грн за 100 г.

Bim-Bom в оновленій упаковці. Фото: "Телеграф"

Щодо желейних цукерок Boo!Bear у формі ведмедиків в молочному шоколаді, то раніше вони мали такі смаки: банан-полуниця, кактусова груша (опунція), малина-вишня-полуниця. Тепер до них додався ще й манго-гарбуз. На ціннику бачимо 26,99 за 100 г.

Желейні ведмедики з новим смаком. Фото: "Телеграф"

Раніше компанія Roshen змінила назву відомої цукерки "Сливки-ленивки" — вона відтепер звучить українською "Лінива корівка". Такої зміни добивався львівський волонтер та мовний діяч Святослав Літинський протягом 14 років.

Також ми розповідали, що рецептура цукерок "Вечірній Київ" бренда Roshen зберегла головні риси легендарних ласощів з часів СРСР: праліне з фундуком, цілий горіх, шоколадну глазур і характерний аромат бренді.