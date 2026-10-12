Солодкі новинки від Roshen підкорюють Threads: чим особливі цукерки та скільки коштують

До Нового року ще далеко, а Roshen уже підготував солодощ

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У середині осені Roshen несподівано представив чотири нові види цукерок, які підготував до новорічних свят. Серед новинок — солодощі з шоколадною, арахісовою, полуничною та карамельно-горіховою начинками.

Про це розповів користувач Threads із ніком grechka.dm, який скуштував цукерки, поділився враженнями про їхній смак і розповів, скільки вони коштують.

Які зимові цукерки з’явилися в Roshen

Серед новинок — два види цукерок із кремовою начинкою під білою глазур’ю, а також два смаки з лінійки Tibi Mix.

Winter Dream — цукерка з кремовою шоколадною начинкою, вкрита білою кондитерською глазур’ю з ніжним молочним смаком.

Winter Dream. Фото: grechka.dm/Threads

100 г солодощів коштує 37,95 грн, а одна цукерка обходиться приблизно у 5,5 грн.

Втім, цей смак блогеру не дуже не сподобався.

"Синя — не зайшла особливо. На смак наче шматок масла", — написав він.

Sparkling Snow має кремову начинку на основі арахісової пасти та білу кондитерську глазур із ніжним молочним смаком.

Sparkling Snow. Фото: grechka.dm/Threads

Ціна така сама, як у Winter Dream, — 37,95 грн за 100 г.

"Золота — сподобалася! Ніжна цукерка зі смаком арахісової пасти", — поділився користувач.

Поява новинок викликала реакцію інших користувачів Threads. Деякі з них зраділи поверненню знайомих смаків.

"Ура, вони повернули сині. Вони вже були в продажу, дуже любила їх, схожі були на кіндер".

Коментар з Threads

Цукерки в розрізі. Фото: grechka.dm/Threads

Tibi Mix: полунична панна-кота та карамель-фундук

Ще дві новинки представлені в лінійці Tibi Mix. Це цукерки в молочному шоколаді з двошаровими начинками двох смаків: полунична панна-кота та карамель-фундук.

Вартість становить 39,85 грн за 100 г. За підрахунками автора допису, одна цукерка коштує приблизно 4 грн.

Tibi Mix. Фото: grechka.dm/Threads

Цукерки в розрізі. Фото: grechka.dm/Threads

Спробувавши обидва варіанти, користувач віддав перевагу червоній цукерці з полуничною начинкою, хоча визнав її дещо засолодкою.

"Червона — полунична панна-кота. Смачна, хоч засолодка. Ніжний крем, полунична рідка начинка і молочний шоколад. Мені лайк. Синя — карамель-фундук. На смак середнячок, нічого видатного. Іще солодша за червону", — написав він.

Своїми враженнями поділилася й інша користувачка Threads.

"Червоні смачніші й цікавіші (хоча з додаванням фруктового чогось не дуже люблю), але ці прям непогані. Сині не дуже зайшли, якісь примітивні мені. Начинка нагадала мені цукерки з пасхальних мотивів (коли були у формі яєчок). Єдине — до полуничних додали якусь хрустяшку в начинку", — поділилася вона.

Коментар з Threads

Раніше "Телеграф" розповідав, що Roshen після 14 років суперечок перейменував відомі цукерки.