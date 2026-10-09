Зайва година сну — не завжди подарунок: як підготуватися до переходу на зимовий час

За тиждень до переведення годинника варто ввести нову звичку

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Зовсім скоро на українців чекає черговий перехід на зимовий час. У ніч із 24 на 25 жовтня о 4:00 стрілки годинників потрібно буде перевести на годину назад.

І хоча можливість поспати на годину довше здається приємним бонусом, наш організм часто сприймає це як серйозний стрес. Як пише польське видання Super Express, якщо розпочати підготовку до переходу на зимовий час приблизно за тиждень, неприємні наслідки можна майже не відчути.

Біологічний годинник дуже чутливий до кількості світла та усталеного режиму. Зміщення графіка навіть на одну годину порушує циркадні ритми, змінюючи вироблення гормонів — мелатоніну (який відповідає за якісний сон) і кортизолу (гормону стресу). Саме тому в перші дні після переведення годинників багато людей почуваються розбитими й не можуть зосередитися на роботі.

Замість того щоб чекати на різку зміну в неділю, привчайте організм до нового ритму заздалегідь. За 6–7 днів до переведення, тобто приблизно з 18–19 жовтня, почніть лягати спати й прокидатися на 15 хвилин пізніше, ніж зазвичай. Тоді до моменту фактичного переведення організм уже частково перебудується.

Так само варто діяти із харчуванням. Посуньте основні прийоми їжі на 15-20 хвилин.

І не забувайте про світло. У дні перед переходом увечері намагайтеся більше перебувати у добре освітлених приміщеннях.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка країна в Європі ніколи не переводить годинник.